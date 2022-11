Sommaire du magazine National Geographic du mois de décembre 2022 : L'année en images

En plus de vous présenter cette incroyable collection d’images, nous donnons la parole à quelques-uns de nos photographes, qui vous emmèneront plus loin dans certains de leurs projets les plus intéressants. Vous verrez jusqu’où certains d’entre eux ont parfois dû aller pour rapporter ces images. Vous découvrirez le matériel sans lequel rien n’aurait été possible. Pour les professionnels dont les images sont publiées dans ce numéro, la photographie est un art et une science qu’ils ont perfectionnés, une technique pour attirer notre attention sur une histoire qui doit être racontée.

Enfin, comme la photographie est au cœur de notre activité quotidienne sur Instagram, nous avons aussi sélectionné les photos qui ont eu le plus de succès sur le réseau social cette année.

Après ce retour en images sur 2022, nous vous souhaitons une belle année 2023.

Photographies spectaculaires et témoignages inédits vous attendent dans le numéro de décembre 2022 du magazine National Geographic.