Transcender la tradition

Tacuri et ses comparses pratiquent le skateboard au parc Ollantay, l’un des deux lieux de Cochabamba disposant de rampes et d’autres structures conçues pour les sports de glisse. Les polleras tourbillonnent et tournoient à chaque virage, saut et chute occasionnelle. Mais Tacuri l’admet : au départ, s’élancer et effectuer des figures complexes revêtue de ces lourdes épaisseurs de tissu n’a pas été facile.

Daniela Santiváñez, 26 ans, a appris la planche à roulettes enfant, avec son frère. À l’époque, il était « rare de voir des filles sur un skate ».

En Bolivie, le skateboard est populaire depuis environ deux décennies. Mais, faute de modèle féminin dans ce sport à Cochabamba (et parce qu’elle en avait assez d’entendre sa mère déplorer ses ecchymoses), Santiváñez a cessé de pratiquer à l’adolescence. Elle a recommencé après le lycée et l’obtention d’un diplôme de graphiste. Elle avait découvert entre-temps qu’elle n’était pas la seule fille à se passionner pour ce sport.

Le nom du groupe reflète ses aspirations : en aymara et en quechua, les deux langues amérindiennes les plus parlées en Bolivie, imilla signifie « jeune fille ». Ses fondatrices ont commencé à pratiquer ensemble, attirant d’autres participantes. Depuis trois ans, ImillaSkate réunit neuf skateuses. Être membre active implique un entraînement hebdomadaire et un respect partagé pour la diversité et la tradition.

Le groupe est basé à Cochabamba, mais les réseaux sociaux lui offrent un public bien au-delà de la Bolivie. ImillaSkate compte plus de 24 000 abonnés sur Instagram et plus de 8 000 sur Facebook. Certaines de ses vidéos ont des milliers de vues sur une chaîne YouTube. Sur TikTok, il attire environ 4 500 personnes.