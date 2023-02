De chasseurs à protecteurs : leur mission est de sauver l'ara rouge du Honduras

Nora Allen Dias, Janneth Sanchez et Mirsa Lacoth Jackson font une pause pendant une patrouille visant à inspecter les éclosions d'aras rouges dans un nid à La Mosquitia, au Honduras. Depuis 2010, des organisations locales et internationales travaillent avec les habitants de la région pour protéger la population d'oiseaux contre les braconniers. Jusqu’à 1990, la chasse et la vente d’espèces sauvages étaient autorisées par la loi du pays ; des milliers d’aras ont disparu, mettant certaines espèces en danger d'extinction.