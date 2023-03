Après la catastrophe, le difficile déploiement de l’aide humanitaire en Syrie et en Turquie

Dans la nuit du 6 au 7 février 2023, deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont été mesurés à proximité de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Bien que le nombre de victimes ne soit pas encore définitif, la catastrophe naturelle est déjà considérée comme l’une des plus meurtrières de ce siècle.

Pour faire face à la crise, de nombreuses équipes de secouristes locaux et étrangers se sont mobilisées dès les premières heures. Du dégagement des victimes des décombres à l’assistance psychologique, leurs missions sont multiples et ne cessent d’évoluer au fil des jours.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que le premier type d’aide est une aide endogène. En Turquie et en Syrie, c’est d’abord les Turcs et les Syriens qui ont secouru les premiers blessés », raconte Hakim Khaldi, chargé de mission pour Médecins sans frontières. « Les organisations internationales arrivent dans un deuxième temps. »

« Les premiers besoins étaient de la recherche et du secours […] et nos équipes étaient là en soutien », explique Louise Bichet, coordinatrice de Médecins du monde. « Maintenant les priorités sont des questions de santé mentale et […] l’aide psychologique d’urgence, qui quand ils sont mis en place tôt peuvent limiter les impacts les plus graves aussi bien chez les adultes que chez les enfants. »

Un mois après le séisme, les besoins des deux pays ont beaucoup changé. Après avoir mis en œuvre toutes les mesures à leur portée pour sortir les survivants des décombres, les secouristes doivent à présent faire face au défi de la reconstruction. Une tâche titanesque qui s’annonce particulièrement difficile, aussi bien d’un point de vue logistique que politique.

« Il faudra des années pour reconstruire », ajoute la coordinatrice. « Il faut maintenir l’effort, ce n’est pas une affaire de quelques mois ou semaines. Ce sera très long et nous sommes loin d’en avoir terminé. »

Un mois après la catastrophe, les efforts humanitaires concernent surtout le relogement des milliers de personnes ayant perdu leurs foyers, les soins post-opératoires des blessés et la gestion des troubles psychologiques des victimes. Une entreprise particulièrement ardue, la zone étant encore secouée par de nombreuses répliques.

QUAND LA POUSSIÈRE RETOMBE

« Le tremblement de terre a eu lieu à 4h du matin et nous avons immédiatement eu des appels assez paniqués de nos équipes sur place », raconte Myriam Abord-Hugon, directrice du programme Syrie de Handicap International. « Les premières heures ont été occupées à faire une ronde de nos différents collègues […] et s’assurer que nous pouvions contacter tout le monde. »

Qu’ils soient citoyens turcs, syriens ou membres des organismes internationaux déjà présents sur place, c’est par là que les secouristes ont commencé. De par leur nature imprévisible, les séismes ne laissent aucun temps de préparation aux structures locales et les dégâts sont tels qu'ils rendent difficile la prise en charge des victimes.

« Être déjà présents sur place nous permet d’aller très vite sur la collecte d’informations [sur la situation sur place] » explique Louise Bichet. « L’aspect plus négatif est que nous avons des collègues qui sont malheureusement morts […] ou qui ont perdu des proches ou leur maison. C’est ensuite très difficile pour eux d’être en consultation toute la journée avec des gens qui sont dans la même situation et de devoir rentrer dormir sous une tente. »