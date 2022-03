À 80 ans, ce médecin parcourt les montagnes pour aider ses patients

Khvedaguridze garde son matériel médical restreint (un stéthoscope, des antidouleurs, un kit de suture, des injections pour soulager les spasmes musculaires) dans une mallette de premier secours militaire fabriquée en Allemagne et marquée d’une croix rouge. Il décrit son métier comme une « médiation entre Dieu et les malades ».

« Pour moi, il n’y a pas de jour ou de nuit », affirme-t-il. « Si on m’appelle pour aider quelqu’un, quelles que soient les circonstances, peu importe la pluie, la neige, de jour comme de nuit, je me dois d’y aller. Même quand j’aurai 90 ans, si des gens ont besoin de moi, j’irai les aider. C’est mon devoir. »

LES TRAITEMENTS D’UN MÉDECIN DES MONTAGNES

Elza Ivachidze, sa voisine de 59 ans, est l’une de ses patientes. L’été dernier, quand elle s’est plainte d’essoufflements et de douleurs dans le bras, Khvedaguridze a traité ses symptômes à l’aide d’antidouleurs et d’une injection.

« Il nous donne souvent des traitements anciens et traditionnels, comme des tisanes et des poires. Pas toujours des cachets et des antibiotiques », explique Ivachidze. Elle ajoute qu’elle s’inquiète de ce qui arrivera quand il ne sera plus là. « C’est la personne la plus âgée et sage que nous avons parmi nous. Qui pourrait le remplacer ? »

En août dernier, pendant une autre excursion médicale, Khvedaguridze s’est mis en selle sur Bichola pour traverser la montagne et aller voir un berger, Rezo Partenishvili, qui souffrait de spasmes très douloureux dans le dos depuis trois jours et ne pouvait plus se lever, et encore moins faire marcher ses moutons dans la montagne pour le pâturage.

Une heure plus tard, en chemin, Khvedaguridze est descendu de son cheval et trois bergers du Caucase n’ont pas tardé à lui faire savoir qu’il était presque arrivé à destination. Avec la rapidité d’un jeune homme de 20 ans, il se jeta au sol pour aller chercher une poignée de pierres afin de repousser les chiens, mais n’a finalement pas eu à les utiliser.

Dans la bergerie, Partenishvili, 39 ans, était allongé sur un matelas de couvertures en laine pliées connu sous le nom de nabadi. Il est l’un des cinq bergers qui font paître leurs troupeaux dans les montagnes. Aucun d’entre eux n’avait l’air inquiet : selon eux, le mal de dos est le trouble le plus répandu chez les bergers. À ce moment de l’année, ils passent leurs jours penchés en avant, à tondre leurs moutons.

En plus des spasmes au dos, Partenishvili souffrait de crampes à l’estomac, de diarrhée et de sciatique chronique. Khvedaguridze lui a donné un paquet de cachets roses à prendre pendant les repas, puis allait lui injecter un liquide rouge pris dans son sac : de l’indométacine, pour soulager la douleur. Le patient, en marmonnant, lui a dit qu’il ne voulait pas de ça.

« Vraiment ? Vous me dites que vous avez peur d’un objet aussi petit ? », s’est moqué Khvedaguridze. Il rappela à Partenishvili que l’autre option était de rester au lit pendant un mois sans pouvoir travailler. Le patient s’est tourné et a baissé son pantalon pour la piqûre.

Alors que Khvedaguridze se préparait à rentrer chez lui, un homme assis non loin de lui en fumant tranquillement une cigarette l’a appelé pour se plaindre d’un essoufflement. « Enlevez cette cigarette de votre bouche, alors ! » lui a répondu Khvedaguridze. Le berger a ri mais a obéi en jetant ce qu’il restait de sa cigarette dans le feu allumé devant lui.

UN AVENIR INCERTAIN

À la fin de l’année, la route étant fermée pour deux mois, ni humains ni animaux n’habitent le lieu de naissance du médecin. La transhumance d’octobre a fait partir la plupart des moutons et bergers de la région. Seul un petit troupeau broute sur une colline lointaine, et une vieille voiture crache une fumée grise et épaisse avant de disparaître, au loin.

L’arrivée de la neige a vite révélé le manque d’infrastructure en Touchétie. Se déplacer requiert une force physique soutenue. Aller chercher de l’eau à la source ou au robinet le plus proche peut prendre la moitié de la matinée. Sans endroit où s’approvisionner en essence, les voyages en voiture doivent être limités. Les hélicoptères militaires sont habitués à livrer de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. Les familles en basses terres préparent des paquets à faire livrer par les soldats à leurs proches restés dans les montagnes.

La solitude peut se faire ressentir. « Parfois, j’entends un loup au loin », dit-il. « C’est comme ça que je sais qu’il y a de la vie, là-dehors. »

Il serait possible pour Khvedaguridze d’avoir une vie plus facile en allant habiter ailleurs, mais quitter la Touchétie signifierait couper le lien qu’il partage avec ses ancêtres, mais aussi avec ses patients.

Malgré son dévouement, le jour viendra où il ne pourra plus rester dans sa région. « Je partirai », affirme Khvedaguridze. « Je ne sais pas si le prochain médecin risquera sa vie pour ça. »