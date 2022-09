À la découverte du monde marin caché

David Doubilet a appris à plonger à huit ans et prend des photos sous-marines depuis l’âge de 12 ans. Pour ce photographe, la photographie sous-marine est un mode de vie. En 2016, il a enfilé sa combinaison de plongée pour découvrir l’incroyable réserve marine des « Jardines de la Reina » (les Jardins de la Reine en français), située à Cuba. Celle-ci s’étend sur plus de 2 200 km² et abrite, entre autres, un récif corallien de toute beauté, sur lequel le temps et le changement climatique n’ont pas d’effets. Une véritable « capsule de temps liquide ». Fruit de leurs années d’expérience, David Doubilet et sa compagne Jennifer Hayes ont saisi un lieu où peu d’individus se sont rendus.