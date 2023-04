Au-delà des contes, voyage au cœur de la Forêt-Noire

« Il faut deux kilogrammes de laine et une semaine environ pour fabriquer un bollenhut », explique Gabriele Aberle, une des deux dernières fabricantes de bollenhuts à Gutach. Il en existe différentes versions correspondant à différents stades de la vie : pour son mariage, on arbore une couronne de perles et de miroirs multicolores (pour repousser le diable) ; après la cérémonie, on met un bollenhut avec des pompons noirs. De nos jours encore, on porte ces chapeaux à l’occasion de mariages et de fêtes, mais pour cela il faut habiter l’un des trois villages.