Devils Thumb : le nouvel exploit de deux des meilleurs grimpeurs au monde

Alex Honnold : Je ne connaissais pas vraiment l'intérieur de la Colombie-Britannique au début de ce voyage, et j'ai supposé qu'en allant plus au nord, il y aurait de plus en plus de forêts sauvages et vierges. Il s'avère que tout a été coupé à blanc au cours des cent dernières années. Alors oui, il reste un petit écran d'arbres le long de la route, et lorsque vous roulez à 120 km/h, vous ne voyez que ça. Mais quand on est à vélo, on a le temps de voir ce que cache cet écran et l’on se rend compte que la végétation est rare. En tant qu'alpinistes, nous passons tant de temps dans la nature sauvage, au sommet des montagnes et dans les endroits les plus reculés et les plus méconnus, que j'avais la fausse impression qu’une grande partie de la nature était préservée. La conclusion à en tirer, c’est que les seuls endroits sur Terre qui n'ont pas subi les impacts massifs de l’homme sont ceux qui sont tout simplement trop difficiles d'accès ou qui n'ont aucune valeur économique.