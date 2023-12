Après cinquante jours sur une île déserte, il a reçu un message dans une bouteille

Dans ma réponse, car Meike avait indiqué l’adresse de son école aux Pays-Bas sur la lettre, j’ai tenté de décrire la leçon d’humilité que j’étais en train de vivre, isolé alors même que j’étais dans l’une des régions d’Europe du Nord les plus densément peuplées, sur une île où l’on ne voit que terre, eau et sable et où l’on n’entend que le vent siffler dans ses oreilles. Meike a fini par recevoir ma lettre et aujourd’hui, des années plus tard, je suis encore en contact avec sa famille. On pense souvent qu’être seul n’est pas une bonne chose. Personnellement, c’était comme si la liberté coulait dans mes veines.