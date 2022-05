Ces animaux ont une tête que seule une mère pourrait aimer

Seules peut-être 250 chauves-souris Eumops survivent aujourd'hui dans quelques comtés du sud de la Floride. Elles composent l'un des plus petits groupes de n'importe quelle espèce de chauve-souris des États-Unis. Leur nombre limité et leurs rares portées rendent ces chauves-souris particulièrement vulnérables à la perte d'habitat localisée, à cause de l'abattage d'arbres et des ouragans. Photographié à Okeechobee, Floride.