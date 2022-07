Ces photographies dévoilent toute la splendeur et la complexité des insectes

Matériau remarquablement dur mais aussi flexible, la chitine renforce les mandibules des insectes pour leur permettre de couper la roche et le métal, et assure l’élasticité entre les segments rigides du corps, procurant vitesse et agilité. Les minuscules et délicates écailles qui recouvrent les insectes tels que les papillons contiennent également de la chitine. Elle fait partie intégrante des minces tubes trachéaux qui constituent leur système respiratoire, ainsi que de leurs poils chargés de ramasser le pollen.