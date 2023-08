En images : la Terre vue du ciel

CATÉGORIE SÉRIE PHOTO

Triage de piments rouges séchés au soleil dans une petite exploitation familiale près de Guntur, dans l'Andra Pradesh. Avec 41 % des 4,2 millions de tonnes de la production mondiale (2019), l'Inde est le plus grand producteur de piments rouges séchés au soleil au monde. Les États de l'Andra Pradesh et du Telangana y contribuent pour plus de la moitié. Cet agriculteur possède 30 acres de terres, toutes destinées à la culture de piments rouges. Ils sont semés en juin/juillet, puis irrigués et fertilisés au goutte-à-goutte, avant d'être récoltés en février/mars. Cette année les rendements ont été réduits, la culture ayant été affectée par la prolifération d'insectes.

Collaborateur régulier de National Geographic, George Steinmetz a été distingué dans cette catégorie pour neuf photographies issues de sa série Foodscapes (« paysages alimentaires »), volet aérien d’un projet plus vaste baptisé Feed the Planet, consacré à l’alimentation mondiale et à la façon de nourrir une population humaine croissante sans sacrifier davantage d’espaces naturels à l’agriculture.