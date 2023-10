Les plus belles photos du monde microscopique de l'année 2023

Ces traînées de rouge, de jaune et de vert, qui dévoilent le fonctionnement moléculaire interne de ce nerf essentiel, constituent une représentation inédite qui pourrait aider les chercheurs à comprendre comment traiter une maladie appelée rétinopathie diabétique. Chez l’Homme, cette maladie entraîne une perte partielle voire totale de l’acuité visuelle. Une détection précoce de la maladie pourrait permettre de l’enrayer, et plus les médecins pourront observer l’intérieur de l’œil, mieux ils pourront comprendre son fonctionnement complexe, et ainsi empêcher les cas de cécité.