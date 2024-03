Comment sublimer les plus petits détails grâce à la macrophotographie

Je pense que mon amour pour la photographie des petites choses est né dans l'enfance, lorsque je partais explorer mon jardin. Courir dans la nature et ramasser des pierres dans le ruisseau qui coulait derrière ma maison d’enfance à Atlanta, en Géorgie, sont autant d’activités qui m’ont appris à aimer ce processus d’exploration et de découverte. Même si j’étais fasciné par les éléphants et les requins, ce sont les plus petits animaux, comme les punaises et les salamandres, qui composaient mon environnement à cette époque.