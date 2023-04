Dix conseils pour réussir vos photos de voyage

Ces dix conseils peuvent vous aider à améliorer vos photos de voyage, qu’il s’agisse de l’élaboration de votre portfolio, de l’utilisation votre matériel de manière optimale ou encore de la construction d’une histoire vivante et captivante.

1. CRÉEZ DU CONTENU DE VALEUR

Lorsque vous débutez dans la photographie, disposer d’un portfolio reflétant les sujets qui vous intéressent est la meilleure manière de mettre en avant votre expérience et vos idées. « Les rédacteurs en chef s’intéressent à votre vision et rien ne l’illustre mieux que les photos que vous prenez de votre propre chef », indique Ben Roberts, photographe de voyage et contributeur régulier de National Geographic Traveller.

Développer votre présence en ligne peut être un bon moyen de faire connaître vos photos. « Vous devez créer vous-même le travail pour lequel vous souhaitez être rémunéré », suggère Holly-Marie Cato, photographe, réalisatrice et ambassadrice Leica. « Montrez votre parcours, ce que vous faites. C’est ce que je faisais sur Instagram. »

« Ces projets personnels vous aideront à vous faire un nom et vous donneront un moyen de communiquer avec les rédacteurs en chef, les professionnels du secteur et autres créatifs », déclare Tristan Bejwan, photographe professionnel qui a réalisé des portraits pour de nombreuses publications britanniques d’envergure. « Lorsque vous vous focalisez sur votre créativité et laissez libre cours à vos idées, le travail vient à vous, vous ne devez pas courir après. »

2. RACONTEZ UNE HISTOIRE

Nos experts précisent qu’il ne suffit pas de prendre des clichés pour se faire remarquer par des publications. « En devenant un meilleur photographe de voyage, j’ai compris que raconter une histoire était essentiel », déclare Tristan Bejwan. « Au lieu de se contenter de prendre de belles photos, il faut essayer d’en reconstituer le récit. La construction d’une histoire cohérente fait la différence entre un bon photographe et celui qui commence à recevoir des commandes de magazines de voyage. »

Holly-Marie Cato met également l’accent sur l’importance de fournir un contexte aux photographies. « Écrivez, écrivez, écrivez, dans un journal ou simplement dans une application de notes. Toutes ces petites pratiques peuvent conduire à des photoreportages ».

3. PERSÉVÉREZ : DE LA PRÉSENTATION À LA PRISE DE VUE

Nos experts s’accordent à dire que la persévérance est la clef de l’amélioration et que prendre de nombreuses photographies est le meilleur moyen de se perfectionner. « La meilleure manière de prendre une bonne photo est d’en tirer beaucoup de mauvaises », assure Tristan Bejwan. « La peur de l’échec vous freine plus que le manque de créativité. Si une photo est mauvaise, cela n’a pas d’importance : vous apprenez à en prendre de meilleures, vous passez à autre chose et continuez à vous améliorer. »

Holly-Marie Cato affirme qu’il est toujours possible d’améliorer son travail. « Revoyez le travail que vous avez effectué, revisitez les histoires que vous pensiez terminées », indique-t-elle. « Au fur et à mesure que vous découvrez le monde, votre point de référence se développe, et par la même occasion votre capacité à repérer ce que vous avez manqué. »