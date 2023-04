Enfants amérindiens : des générations déracinées

George Johnson, Yup'ik. Institut Wrangell, Alaska, 1963-1964 ; École indienne de Chemawa, Oregon, 1967-1971. Rien n’était pire dans ce pensionnat que d’entendre les autres enfants pleurer le soir tant leur famille leur manquait, se rappelle George Johnson. Mais sa vie en Alaska lui manquait tout autant. « J’ai beaucoup loupé la chasse. C’est ça qui me manquait. Aller pêcher, chasser avec mes frères. » Parce qu’il a vécu si longtemps loin de chez lui, il a oublié ce que lui avait enseigné sa famille. « On part là-bas et on quitte l’Alaska si longtemps qu’on se dit

en revenant : “Attends, comment on fait ça déjà ?” On est loin de chez nous si longtemps qu’on en oublie comment cuisiner. »