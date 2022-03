Guerre en Ukraine : les danseurs du Kiev City Ballet ont trouvé refuge en France

PARIS - L’art du ballet requiert de la concentration, de la discipline et de la régularité : les mêmes mouvements, répétés à la barre et sur le sol. Tout un langage à base de pliés, de relevés et de jetés qui est parvenu à rester inchangé depuis des centaines d’années.

Le 16 mars, la répétition du Kiev City Ballet est toutefois sortie de l’ordinaire, et ce à presque tous les égards. Les danseurs se sont entraînés dans une petite pièce remplie de journalistes occupés à les filmer et à les photographier. La barre n’étant pas assez large pour accueillir tous les danseurs, certains se sont entraînés avec des chaises ou encore le bord du piano. Tandis qu’ils faisaient des sauts en petits groupes, l’un des danseurs a effectué une foulée trop large pour la pièce et s’est surpris à franchir la porte. Un autre est tombé maladroitement sur son pied, et a semblé s’être blessé à la cheville.

Ekaterina Kozlova, qui dirige cette compagnie de ballet avec son mari Ivan Kozlov, devait à la fois superviser la répétition et garder un œil sur les journalistes, dont certains dérangeaient les danseurs avec leurs nombreuses questions.