Guerre en Ukraine : les premières images

Les régions séparatistes et les alliances ont creusé des lignes de tension entre l'est de l'Ukraine, où des milices pro-russes se sont organisées ces dernières années, et les régions occidentales du pays, qui se sont alliées avec l'Europe et les États-Unis. En 2014, peu après avoir annexé la Crimée, Poutine a déclaré que Kiev était « la mère des villes russes ». Dans un récent discours, Poutine a nié l'indépendance de l'Ukraine et l'a décrite comme faisant partie de « l'histoire, de la culture et de l'espace spirituel » de la Russie.

Si l'Ukraine était bientôt envahie dans sa globalité, ce serait la plus grande guerre terrestre en Europe depuis 1945. « Nous n'avons pas vu une manœuvre comme celle-ci, d'État-nation à État-nation, depuis la Seconde Guerre mondiale », a déclaré un haut responsable de la défense américaine au Washington Post.

L'OTAN prévoit d'envoyer des troupes à l'est et s'est engagée à veiller à ce que les combats ne débordent pas sur ses pays membres. Des pays comme la Lituanie, qui jouxte la Biélorussie et une enclave russe appelée Kaliningrad, ont déjà déployé des troupes pour protéger leurs frontières.

« La France continuera à jouer pleinement son rôle de réassurance des alliés de l’OTAN en envoyant en Estonie un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, en anticipant sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et en accélérant aussi son déploiement en Roumanie », a déclaré Emmanuel Macron à l’issue d’un sommet exceptionnel de l’Union européenne à Bruxelles.