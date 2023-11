Nos conseils pour réussir vos photographies de nuit

Regarder les étoiles est aussi hypnotisant que de contempler un feu de camp. L’occasion de laisser libre cours à son imagination, de mesurer sa petitesse dans ce vaste univers et de laisser l'émerveillement et la curiosité prendre le dessus. La photographie de nuit permet de se servir de la scénographie que nous offre l’infini du ciel pour exprimer une idée d’immensité de l’espace comme du temps.

Je suis photographe professionnel depuis vingt ans et certains des clichés qui me sont les plus chers ont été pris la nuit. Voici mes conseils pour prendre de belles photos nocturnes.