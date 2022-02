La jeunesse soudanaise s'inspire du passé pour réclamer un avenir meilleur

Même au Soudan, rares sont les étudiants ayant grandi sous le régime islamiste d’Omar el-Béchir qui en savent beaucoup sur ce lointain et antique royaume. Alors pourquoi son héritage, peu connu même des archéologues, et encore moins du Soudanais moyen, est-il soudain devenu un cri de ralliement dans les rues de Khartoum ?

Lorsque je suis revenue au Soudan en janvier 2020, la capitale post-révolutionnaire était pleine d’énergie. À Khartoum où, à peine un an plus tôt, les femmes pouvaient être flagellées en public parce qu’elles portaient un pantalon, les jeunes Soudanais dansaient dans des festivals de musique et emplissaient les cafés. Les rues et les passages souterrains de la ville étaient couverts de portraits –dont ceux de certains des 250 manifestants tués, d’après les estimations, pendant et depuis la révolution – et de peintures des anciens rois et dieux koushites.

La position unique du Soudan, à l’intersection de l’Afrique et du Moyen-Orient,en a fait un lieu idéal pour les puissants royaumes du passé – de même qu’un territoire convoité par des empires plus récents. Il est ainsi passé sous tutelle égypto-ottomane, puis sous domination anglo- égyptienne, jusqu’en 1956, lorsque la république du Soudan a accédé à l’indépendance. Sa population comprend aujourd’hui plus de 500 ethnies parlant pas moins de 400 langues et est incroyablement jeune : environ 40 % des habitants ont moins de 15 ans.

Troisième plus grand pays d’Afrique, le Soudan est aussi la troisième plus grande nation arabe du monde. Son nom vient de l’arabe bilād al-sūdān – le « pays des Noirs ». Depuis son accession à l’indépendance, le pays est dirigé par une élite politique arabophone.

Avant la révolution de 2019, il était plus stratégique pour le régime d’Omar el-Béchir, compte tenu de son gouvernement islamiste et de l’appartenance à la Ligue arabe, de présenter le royaume de Koush comme un héritage de son puissant allié moderne, l’Égypte, et, par extension, du Proche-Orient.