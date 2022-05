L’art-thérapie pour apaiser les souffrances humaines

Malgré l’aide humanitaire, la situation des Rohingyas n’a pas évolué véritablement et Hossain est angoissé. L’interprète reprend et traduit : « J’aurais préféré ne pas choisir. Si j’avais su, je n’aurais jamais fait cela. Je n’aurais jamais choisi de la mettre enceinte. Elle n’aurait pas dû garder l’enfant. » Je demande à l’interprète de lui répondre que je ne suis pas là pour le juger mais pour lui proposer d’explorer les émotions qu’il éprouve par le biais de la drama-thérapie. Il lève les yeux au ciel : « C’est pas le moment de faire du théâtre. Comment le théâtre va-t-il m’aider à trouver une solution ? ». Il semble excédé.

Je lui propose de pratiquer la respiration surnommée « respiration du sniper ». Il m’écoute, soudain intéressé. « Sniper ? », me dit-il. Je souris : « Oui, les snipers font cela pour se calmer et entrer dans une grande concentration. Essaie et tu verras. Ferme les yeux. » Je lui apprends cette respiration profonde, abdominale : quatre secondes d’inspiration, quatre secondes d’apnée et huit secondes d’expiration. Je vois son corps chétif s’exécuter. Puis, après trois reprises, je lui propose de rouvrir les yeux.

Il s’est calmé : sa poitrine se dilate moins et ses yeux sont moins écarquillés. « À présent, jouons ». Je vois son sourcil se lever : « Tu vas être ta femme enceinte et tu vas me parler de ce que tu penses de Hossain. » Il rit et s’assoit immédiatement en faisant semblant de se recouvrir de quelque chose. « Que fais-tu ? » dis-je. Il me répond que sa femme s’entoure toujours d’un manteau pour mettre son enfant à l’abri de la moiteur de l’atmosphère. Cette délimitation du manteau est symbolique mais lui permettra de prendre conscience, alors qu’il jouera à être elle, de la difficulté d’être mère. Et il acceptera d’essayer d’être à ses côtés à la fin du jeu de rôle.

« TOUS LES VISAGES DU MONDE »

Quand je demande à Sabba par téléphone si elle veut que nous commencions à travailler ensemble avec l’aide de l’art, elle me répond dans un mauvais anglais « Yes I do ». « Je veux devenir autre, différents rôles, différents visages. Je voudrais être tous les visages du monde aujourd’hui ».