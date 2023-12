Les macaques japonais, fascinants singes des neiges

Après avoir nagé sous l'eau, un jeune macaque émerge, éclaboussant tout autour de lui. Dans ce parc, il est possible de voir des singes différents tous les jours. Ils partent dans les montagnes et reviennent aux sources chaudes lorsqu'ils en ont envie. Parfois, il est possible de ne pas voir un même individu pendant des jours, puis il réapparaît soudainement.