Perspectives : la Terre de haut en bas

Leur séance photo du Grand Canyon tout juste terminée, un peu plus tôt cette année, les deux amis photographes commencent déjà à discuter du prochain sujet qu’ils vont traiter. Impatient de pointer cette fois son objectif vers Madagascar, Don Pettit adresse à son ami Babak Tafreshi un SMS vantant la beauté de l’immense île de l’océan Indien. Ce dernier en convient volontiers : il imagine les fameux baobabs, avec leurs troncs épais et leurs branches filiformes, se découpant de manière fascinante sur un ciel sombre parsemé d’étoiles.

Babak Tafreshi embarque alors sur un vol de Boston à Paris, puis il enchaîne avec un autre long-courrier à destination d’Antananarivo, la capitale de Madagascar. Il doit ensuite passer une nuit sur place avant de gagner en voiture le domaine reculé où s’étire la fameuse « allée des baobabs », une piste bordée de dizaines de ces arbres vénérables.

L’entreprise s’avère bien plus simple pour Don Pettit : il lui suffit de flotter d’un compartiment à l’autre de la Station spatiale internationale (ISS) pour se rapprocher des hublots orientés vers notre planète. Au cours de sa mission de sept mois à bord de l’ISS, l’astronaute a travaillé avec Babak Tafreshi, photographe et Explorateur pour National Geographic, sur un projet original visant à photographier le même lieu ou le même phénomène de deux points de vue radicalement différents, l’un des deux se trouvant sur Terre et l’autre flottant au-dessus de lui, en orbite à 400 km. Ensemble, ils ont coordonné dix séances photo sur quatre continents avec, pour résultat, un album céleste aux images captivantes.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2003, peu de temps après le premier séjour de Don Pettit sur la nouvelle ISS. Photographe amateur, scientifique de formation et astronaute à la Nasa depuis 1996, il avait pris avec lui ses appareils numériques. Il avait même récupéré du matériel à bord de la station pour fabriquer un support lui permettant de stabiliser son équipement et de capturer le ciel nocturne sans que la lumière des étoiles produise trop d’interférences. À l’époque, Babak Tafreshi travaillait pour le magazine iranien d’astronomie Nojum. Il s’était mis à la photographie plus jeune, s’intéressant particulièrement au ciel nocturne et aux merveilles qui apparaissent en l’absence de pollution lumineuse. Quand les photos de Don Pettit parvinrent sur Terre, Babak Tafreshi a envoyé un mail de félicitations à l’astronaute. C’est alors qu’ils ont commencé à s’écrire.