Corse : comment ces 1 300 cercles se sont-ils formés dans les fonds marins ?

Un cercle parfait, puis un autre et encore un autre. Ils ont à peu près tous la même dimension – environ 20 m de diamètre –, un contour distinct et une remarquable symétrie. Encore plus étrange, la plupart présentent une zone sombre en leur centre. « On dirait des oeufs au plat », pense alors Christine Pergent-Martini. À première vue, il semble y en avoir plusieurs dizaines. « Nous n’avions aucune idée de ce que cela pouvait être », raconte la biologiste. L’équipe enregistre soigneusement leur emplacement, puis collecte des images à l’aide d’un robot téléopéré.