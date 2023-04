Natsuko Shoji, une cheffe à la conquête du monde

Son restaurant est installé dans un beau quartier de Tokyo. Ici, pas d'enseigne voyante. Une simple écriture blanche se détachant sur un fond noir : Été. Le décor de ce restaurant singulier est sobre et épuré. Seuls quatre à six couverts sont dressés par service, pour une expérience gastronomique hors du commun.

Quelques rues plus haut se trouve l'autre partie d'Été, une pâtisserie où l'on vend des gâteaux mêlant gourmandise, art et haute-couture, qui ont fait le renom de la jeune cheffe Natsuko Shoji. Sa recette signature, un gâteau aux fleurs de mangue fraîche, témoigne à lui seul de la maîtrise et du soin apportés à chaque préparation.

La renommée de Natsuko Shoji est telle qu'elle est désormais connue dans le monde entier. Après le titre de « Meilleure cheffe pâtissière d'Asie 2020 », celui de « Meilleure cheffe femme d'Asie » est venu l'année dernière récompenser cette ambitieuse aventure commencée en 2014.

Natsuko Shoji se prête au jeu du portrait, sous l'œil de notre photographe. Elle s'est rendue disponible malgré un emploi du temps chargé et de nombreuses sollicitations.

Il y a neuf ans, à seulement vingt-trois ans, elle s'est lancée seule dans cette entreprise en laquelle personne ou presque ne croyait, après avoir travaillé dans le restaurant deux étoiles Florilège à Tokyo, dirigé par le chef Kawate Hiroyasu. Elle n'avait alors aucun apport financier et la mort de son père venait de plonger sa famille dans une situation précaire. Elle a contracté un prêt de 10 millions de yens (69 000 euros environ) pour ouvrir sa propre pâtisserie.

Malgré sa détermination, elle a mis du temps à convaincre et à recruter : la gastronomie est encore une histoire d'hommes pour beaucoup. Reconnue meilleure cheffe femme d'Asie, elle a désormais pour ambition de devenir la meilleure femme cheffe du monde, avant de faire tomber les distinctions de genres.

En préparant cet entretien, j’ai découvert que le nom de votre restaurant, Été, était un trait d’union poétique avec votre prénom, qui signifie « Petite fille née en été ». Était-ce une façon pour vous de signer le début de votre aventure culinaire en solo ?

Oui, c’est tout à fait ça. « Natsu » signifie « été » en japonais. Je suis née en août, raison pour laquelle mes parents m’ont donné le prénom Natsuko.

Le fait d’avoir été élue « Meilleure femme cheffe asiatique » a-t-il une valeur particulière pour vous, étant donné que vous évoluez dans un univers encore largement dominé par les hommes ?

J’espère sincèrement qu’à l’avenir, nous atteindrons une forme d’égalité des genres dans le monde de la gastronomie, et que le titre de « Meilleure femme cheffe » n’existera plus. Mais vous avez raison, pour le moment cet univers est encore largement dominé par des hommes, surtout lorsqu’on s’intéresse au ratio du nombre de femmes cheffes à la tête de leur propre restaurant. Donc pour le moment, je crois qu’il est encore nécessaire de récompenser la « meilleure femme cheffe » pour encourager les femmes à persévérer.

Oui en effet, même si l’on compte de plus en plus de femmes cheffes à travers le monde, être une femme dans le monde très masculin de la gastronomie reste un chemin difficile à emprunter. Peut-être plus particulièrement au Japon, où il existe peu de restaurants tenus par des femmes. Pensez-vous qu’il s’agit là d’une particularité culturelle ?

Oui. Les stéréotypes ont la vie dure. Pour encore beaucoup [de Japonais] une femme ne peut être épanouie que si elle se marie et a des enfants. Et puis vous savez, obtenir un prêt au Japon quand on est une jeune femme cheffe reste très compliqué. Être sa propre patronne est une énorme responsabilité, et il est difficile de trouver le juste équilibre entre le travail et la vie personnelle.