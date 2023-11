Comment prendre de (belles) photos sous l'eau ?

La science m’a conduite à prendre des photos et à raconter des histoires. Au cours de mes recherches universitaires sur les requins et les esturgeons, j’ai constaté le pouvoir des images dans le monde universitaire, parmi les décideurs et le grand public. Les photos et les vidéos sont bien plus convaincantes que les camemberts et les statistiques car elles permettent aux gens de se familiariser avec des espèces et des écosystèmes qu’ils ne voient jamais.