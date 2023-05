Rencontres du troisième type

Les myxomycètes présentés ici ne se trouvent que dans le Buckinghamshire et l’Hertfordshire, deux comtés du sud de l’Angleterre. Ces organismes sont plus souvent identifiés en zone tempérée qu’en zone tropicale, dit Nikki Heherson Dagamac, écologue à l’université de Santo Tomas, aux Philippines. Le manque apparent de diversité dans les tropiques est dû à la chaleur et à l’humidité. Les myxomycètes, qui y prospèrent, sont donc rarement surpris dans leur spectaculaire phase de reproduction, ce qui rend difficile la détermination de nouvelles espèces.

Photos du haut, de gauche à droite : Enerthenema papillatum, Collaria arcyrionema, Badhamia sp., Arcyria pomiformis. Photos du bas : Badhamia utricularis, Hemitrichia calyculata, Tricia botrytis, Stemonitopsis typhina.