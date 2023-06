De la forêt à la table : au cœur du commerce de la viande de brousse

Le commerce à grande échelle de gibier vide les forêts d’Afrique et du monde entier. Des études montrent que la consommation de viande de brousse menace de faire disparaître plus de 300 espèces de mammifères terrestres. Dans le bassin amazonien, les chasseurs ciblent 200 espèces, ce qui correspond à plus d’un million de tonnes de viande par an. En Asie, la demande urbaine en hausse a créé un marché en forte expansion. Au Viêt Nam, les hommes fortunés sont demandeurs de gibier, signe extérieur de richesse et de prestige social, selon plusieurs études parues ces dix dernières années. À Madagascar, les lémuriens figurent au menu de foyers ruraux. Mais l’émergence d’une consommation haut de gamme en ville, où la viande d’animaux sauvages se vend deux fois plus cher, pourrait menacer la survie de certaines espèces de ces primates.

La viande d’animaux sauvages se retrouve jusque dans de grandes métropoles d’Europe et des États-Unis. En 2019, la police britannique aux frontières a saisi plus d’une tonne de gibier, dont de la viande de chimpanzé et de girafe, auprès de voyageurs entrant sur le territoire.

Pour de nombreuses populations rurales d’Afrique centrale, la viande de brousse représente depuis longtemps un pilier de l’alimentation. Mais, aujourd’hui, des associations de protection de l’environnement craignent les répercussions de la surchasse dans les écosystèmes forestiers fragiles. En cause : la demande croissante dans les grandes villes, notamment à Brazzaville et à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), qui comptent à elles deux 16 millions d’habitants.

« Chaque année, plus de 5 millions de tonnes de gibier sont extraites des forêts dans le bassin du fleuve Congo, dont l’essentiel a pour destination des centres urbains. Ce n’est pas un produit de subsistance mais de luxe », affirme Lude Kinzonzi. En tant que membre du projet Bushmeat (viande de brousse) de la WCS, il m’accompagne en république du Congo durant trois semaines pour observer le commerce de viande de brousse. Si « les prélèvements continuent à ce rythme, certaines espèces vont disparaître, prévient-il. Nous espérons que la campagne [du WCS] convaincra les citadins de préférer au gibier d’autres viandes d’élevages locaux »...