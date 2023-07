Apatrides, les fantômes de la citoyenneté

Oui, en raison des discriminations fondées sur la caste, d'un système patriarcal fort et de la non-reconnaissance du statut de certains réfugiés, on estime que 5,4 millions de personnes (24 % de la population âgée de 16 ans et plus) sont dépourvues de documents de citoyenneté au Népal, selon les rapports nationaux sur les pratiques en matière de droits de l'homme pour 2017 publiés par le Département d'État américain en février 2019.

J'y ai rencontré des réfugiés tibétains et bhoutanais, à qui le Népal n'a jamais voulu accorder la citoyenneté même après plusieurs générations, ainsi que des Badi, et des Musharars deux communautés « intouchables » touchées par la question de la citoyenneté. Parmi eux, certains n’arrivent pas à prouver leur nationalité népalaise. Souvent, ils n’ont pas obtenu de certificat de naissance, et la procédure pour l’obtenir après coup peut être très lourde, handicapant toute la descendance. Ils vivent ainsi dans ce pays sans papiers et risquent donc à tout moment de se retrouver apatrides. Là aussi, cette fragilité est exploitée par les plus puissants, les castes supérieures. J’ai rencontré notamment Tettar Majhi qui travaille sur les terres d’un riche propriétaire et qui gagne chaque jour 200 roupies népalaises (1,40 €). C’est moitié moins que le salaire officiel, mais il n’a pas le choix. Il a déjà essayé de s’enfuir, mais le propriétaire des terres est allé le chercher à la frontière indienne ! Face à cette situation, il n’a pas de recours légal possible.