Le cœur vert de Bornéo : une oasis de biodiversité unique au monde

Suspendue à une corde à une douzaine de mètres de hauteur, au milieu d’un labyrinthe de branchages feuillus, je regarde le sol en m’interrogeant : ai-je vraiment bien fait de demander aux deux hommes tout en bas de me hisser dans la canopée de cette forêt tropicale humide ? L’un d’eux, le photographe Tim Laman, a attaché une corde à une flèche et l’a lancée par-dessus une haute branche. Ensuite, avec son assistant, il a installé un système de poulies pour me soulever jusqu’à un endroit que peu d’êtres humains ont eu l’occasion de visiter. À chacune de leur traction, la corde crisse et la branche ploie dangereusement.

But de la manœuvre : atteindre une fourche dans un Shorea de 45 m de haut, genre qui comprend certains des plus grands arbres de la planète et poste d’observation idéal sur l’une des dernières forêts tropicales humides de plaine encore intactes en Asie du Sud-Est. Situé juste sous l’équateur, le parc national de Gunung Palung est une aire protégée de 1080 km2 qui comprend les monts Palung et Panti, dans la partie indonésienne de Bornéo – l’île étant divisée entre l’Indonésie, la Malaisie et Brunei. Une première zone autour du mont Palung avait été classée réserve naturelle en 1937 ; au fil des années, ses limites ont été étendues et, en 1990, le gouvernement indonésien en a fait un parc national.

Aujourd’hui, celui-ci comporte neuf types de forêts distincts qui s’étagent sur les versants abrupts des montagnes, depuis la mangrove et les forêts de tourbières jusqu’aux forêts de mousses de haute altitude.