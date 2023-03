Cette unité d'élite 100 % féminine est le meilleur rempart contre le braconnage

Avec cette volonté de mettre en avant les locaux, Mander s'est tourné vers les villages environnants de Phundundu, et plus particulièrement vers les femmes, pour remplir les rangs des Akashinga. Après des années de formation de gardes forestiers hommes, il a conclu que, d'une certaine manière, les femmes étaient davantage faites pour faire ce travail. Il a constaté qu'elles étaient moins susceptibles d'accepter les pots-de-vin des braconniers et plus aptes à désamorcer des situations potentiellement violentes. Il savait également que les recherches montrent que les femmes qui travaillent dans les pays en développement investissent 90 % de leurs revenus dans leur famille, contre 35 % pour les hommes. À cet égard, les gardes forestiers démontrent un principe de conservation essentiel : la faune sauvage a plus de valeur pour la communauté vivante que morte aux mains des braconniers.

Mander a recherché des femmes ayant subi des traumatismes : des orphelines du sida, des victimes d'agressions sexuelles ou d'abus domestiques. Kumire a rejoint l'association après que son mari l'a abandonnée avec ses deux filles. Selon Mander, qui serait mieux placé pour protéger les animaux que des femmes ayant souffert ? Il a calqué son cours de sélection sur l'entraînement des forces spéciales, soumettant les femmes à trois jours d'exercices ininterrompus destinés à tester leurs capacités de travail en équipe tout en étant mouillées et fatiguées, en ayant froid et faim.

Sur les 37 recrues qui ont commencé le cours, 16 ont été choisies pour le programme de formation ; seules 3 ont abandonné. Il y a quelques années, Mander a organisé un cours similaire pour 189 hommes. À la fin de la première journée, tous avaient abandonné, sauf 3. « Nous pensions que nous faisions vivre un enfer [aux femmes] », explique Mander. « Mais elles étaient déjà passées par là. »