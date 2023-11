Nos conseils pour immortaliser la vie sauvage

COMMENCEZ PRÈS DE CHEZ VOUS

Que votre objectif soit de devenir un photographe professionnel, de photographier un animal rare ou simplement d'améliorer votre technique, explorez d'abord dans votre jardin, ou les parcs de votre ville. Les pigeons, les écureuils et les cerfs font partie de la faune sauvage et, la plupart du temps, une image surprenante et unique d'un animal « ordinaire » vaut mieux qu'une image médiocre d'un animal plus rare. Vous devez trouver l'habitat d'un animal que vous pourrez visiter à plusieurs reprises. Plus vous vous donnerez d'occasions, plus vous aurez de chances d'obtenir une photo dont vous serez satisfait.e.