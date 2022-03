Ces fleuves et rivières menacés par l'activité humaine

Des Amérindiens pagayent sur les eaux du Rio Negro, situé dans le bassin de l'Amazone au Brésil. Les rivières et les cours d'eau qui composent cet énorme bassin plus grand que l'État du Texas, abritent un écosystème aquatique unique, où vivent plus de 3 000 espèces de poissons, et représentent 20 % des réserves en eau douce de la planète. Chaque année, pendant la saison des pluies, les rivières sortent de leur lit et créent des habitats écologiques incroyables, à la fois terrestres et aquatiques, appelés « forêts inondées ».

Photographie de James P. Blair