Rome à travers ses divinités

Cette amulette chypriote a été façonnée à partir de feuilles d'or martelées. Elle remonte au 1er ou 2e siècle et représente une figure masculine nue les mains serrées autour de sa propre nuque, qui pourrait être Phtonos (la Jalousie). Le pendentif creux a été rempli de calcite et son extrémité basse est scellée par un bouchon métallique.

PHOTOGRAPHIE DE Image courtesy of the Trustees of The British Museum