Rome à travers son art de la table

Une course de chars fait rage autour de ce verre pressé-soufflé mis au jour à Colchester, bastion de la Bretagne romaine. L'inscription du bandeau supérieur indique que l'aurige Crescens a battu Ierax, Olympus et Antiloque. En 2004, les vestiges d'un cirque romain, le nom donné aux lieux où se déroulaient ces courses, ont été découverts sous Colchester.

PHOTOGRAPHIE DE Image courtesy of the Trustees of The British Museum