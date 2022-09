Elizabeth II vue par les photographes National Geographic

La famille royale se tient sur le balcon du palais de Buckingham à la fin de la procession du Trooping the Colour en l'honneur de l'anniversaire officiel de la reine. La reine Elizabeth II est debout avec son mari, le prince Philip, et son fils, le prince Charles. Ils portent l'uniforme de la Garde galloise (manteau rouge avec ceinture bleue) et des médailles royales. D'autres membres de la famille royale accompagnent le trio en uniforme, notamment : la reine mère, le prince William de Galles, tenu par son père, le prince Charles, la princesse Margaret, sœur de la reine, le prince Andrew, debout dans l'embrasure de la porte et portant un costume sombre, Michael, duchesse de Kent, debout à côté de la princesse Diana, et trois enfants non identifiés.