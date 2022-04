National Geographic célèbre la journée de la Terre à Disneyland Paris.

À l’occasion de la Journée de la Terre, National Geographic est à l’honneur à Disneyland Paris au travers de plusieurs actions visant à sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de notre environnement.

Le coup d’envoi a été donné il y a quelques jours avec le lancement d’un nouveau spectacle au parc Walt Disney Studios : Symphony for our World Special Edition, inspiré du documentaire « Hymne à notre planète », associe la cinématographie unique de National Geographic à la musique originale du collectif Bleeding Fingers – nommé aux Emmy Awards et aux BAFTA pour créer une expérience immersive totalement inédite de 15 minutes.

Au programme : une exploration musicale des océans, des littoraux, des montagnes et du ciel dans une composition aussi diverse, dynamique et fascinante que notre Terre. Symphony For Our World entremêle moments grandioses, découvertes époustouflantes et portraits intimes d’espèces sauvages : un hymne à l’extraordinaire beauté des paysages terrestres, qui nous rappelle pourquoi il est vital d’économiser, de protéger et de préserver toutes les ressources de notre planète. Un hommage puissant et d'une actualité brûlante.

En parallèle, le documentaire « Hymne à notre planète » sera diffusé le 22 avril à 9h45 sur la chaîne National Geographic Wild.

Les festivités se prolongent avec le lancement de l’exposition photographique « The Greatest Landscapes » accessible à tous au Disney Village à partir de la fin du mois d’avril et jusqu’à la fin de l’été. Les photos qui seront à découvrir tout autour du lac célèbrent la beauté de notre planète au travers d’une sélection des paysages parmi les plus extraordinaires au monde. Les meilleurs photographes National Geographic ont été mis à contribution dans cette sélection avec des points de vue exceptionnels pour apporter de nouvelles perspectives sur les splendeurs de la nature, du plus profond des océans aux plus hautes montagnes.

Le 22 avril prochain, National Geographic et Disneyland Paris s’associent pour permettre au grand public de partir à la rencontre de trois explorateurs et exploratrices National Geographic lors d’une masterclass qui se déroulera dans la matinée du 22 avril au parc Walt Disney Studios.

Les explorateurs présents :

Mélanie WENGER – Storyteller française, projet centré sur les pingouins, à paraître prochainement et comprenant photos et vidéos.

– Storyteller française, projet centré sur les pingouins, à paraître prochainement et comprenant photos et vidéos. Annette FAYET - Scientifique française, basée au Royaume-Uni, travaillant sur les macareux moines.

- Scientifique française, basée au Royaume-Uni, travaillant sur les macareux moines. Nicolas VILLAUME, Photographe professionnel spécialisé dans les questions environnementales, le changement climatique et la narration numérique VR.

Enfin pour conclure cette journée exceptionnelle, l’iconique château de Disneyland Paris sera mis aux couleurs de la Journée de la Terre avec un spectacle exceptionnel intitulé « Un monde merveilleux » qui sera proposé en amont des spectacles Disney D-Light et Disney Illuminations. Ce nouvel habillage du château célébrera le monde sauvage via des images prises par les équipes de National Geographic, avec toujours comme objectif de montrer ce que le monde a de plus beau pour inciter et sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de le préserver.