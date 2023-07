Brésil : enquête sur le business du steak

Je suis Brésilienne, et j’ai grandi dans une petite ville où le zébu [une espèce de bovin, ndlr] occupe une place essentielle. La plupart des habitants vivent de ce business, et se baladent en ville coiffés de chapeaux de cow-boy. L’une des radios locales s’appelle même « radio zebu ». En 2013, j’ai commencé à m’intéresser au sujet. J’ai découvert un empire qui dépassait largement ce que j’imaginais. Je voulais comprendre qui décidait de la qualité de la viande mangée dans le monde, et selon quels critères.

Les agriculteurs, main dans la main avec les scientifiques, travaillent à la création de bétail toujours plus gras, plus fort et qui arrive plus rapidement à maturité, pour envoyer les bêtes le plus vite possible à l’abattoir. Ces acteurs de l’élevage intègrent également le changement climatique dans leurs considérations. Aujourd’hui, ils sélectionnent des animaux capables de supporter les tempêtes, ou les périodes de sécheresses.