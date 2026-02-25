Pour gagner en force, votre cerveau compterait davantage que vos muscles

Une augmentation de l'activité cérébrale, en particulier dans l'hypothalamus ventro-médian (HVM), une région enfouie au milieu du cerveau, a été observée. Cette région est surtout connue pour son rôle dans le métabolisme et l'utilisation de l'énergie, contrôlant des fonctions telles que la température corporelle, la faim et la soif.

L'endurance dépend de la façon dont le corps gère l'énergie et l'effort. J. Nicholas Betley et ses collègues soupçonnaient que l'hypothalamus ventro-médian ne faisait pas que répondre à l'activité physique, mais qu'il contribuait également à la capacité du corps à s'y adapter.

MUSCLER SON CERVEAU

J. Nicholas Betley et ses collègues ont d'abord observé des souris sur des tapis de course. Après une seule session d'activité physique, les souris ont présenté une augmentation des facteurs de croissance dans leurs cellules de l'hypothalamus ventro-médian, particulièrement de celles exprimant la protéine SF-1. Ces dernières participent à réunir les signaux du corps, des hormones telles que l'insuline et la leptine, contrôlant la façon dont le corps utilise l'énergie.

Après huit jours d'activité physique, l'hypothalamus ventro-médian a obtenu plus de neurones exprimant la protéine SF-1 qui étaient devenus plus actifs qu'avant. Ces neurones ont aussi développé des « épines » synaptiques, des petites structures permettant aux cellules cérébrales de communiquer. J. Nicholas Betley révèle que trois semaines d'activité sportive chez les souris « ont doublé l'activité ». Tout comme les souris pouvaient courir plus longtemps, l'hypothalamus ventro-médian était « entraîné » par le sport.

Pour vérifier si ces neurones répondaient simplement à l'activité sportive ou s'ils contrôlaient ses bénéfices, les chercheurs ont désactivé de manière sélective les cellules SF-1. Sans l'activité de ces cellules, les souris s'entraînaient mais obtenaient moins de gains. Elles ne pouvaient plus courir aussi longtemps ou aussi rapidement que les souris avec des cellules SF-1 normales.

En utilisant l'optogénétique, une méthode pour contrôler les neurones SF-1 à l'aide d'un faisceau lumineux, les chercheurs ont démontré que désactiver ces neurones juste après une session de sport les empêchait d'améliorer leur endurance. Augmenter les signaux des cellules SF-1 a eu l'effet inverse : les souris qui faisaient du sport et sur lesquelles était projeté un faisceau lumineux ont amélioré leur endurance.

Les scientifiques savent depuis longtemps que le cerveau est important pour l'activation des muscles, stimulant les réponses du cœur et des poumons et contrôlant l'apport et la dépense énergétique, affirme Mark Hargreaves, chercheur en biologie du sport à l'université de Melbourne, en Australie. « Ces résultats suggèrent que les neurones de l'hypothalamus ventro-médian SF-1 dans le [système nerveux central] sont aussi impliqués dans l'adaptation à une activité sportive régulière. »

C'est une boucle qui profite à la fois au corps et au cerveau. « Ces résultats mettent une fois de plus en avant la beauté de la physiologie intégrative » indique Mark Hargreaves. « Tous les sytèmes organiques pertinents collaborent pour assurer une réponse adéquate » au défi que représente le sport.

COUREZ COMME SI VOUS ÉTIEZ POURSUIVI

Ces résultats suggèrent un nouveau rôle pour cette région du cerveau, souligne Dayu Lin, neuroscientifique à la faculté de médecine de l'université de New York (NYU). Néanmoins, elle indique qu'il est important d'interpréter ces résultats comme propres à des sujets animaux. « Les souris ne font pas de sport. Pensent-elles vraiment volontairement "il faut que je reste en forme, donc je vais aller courir" ? »