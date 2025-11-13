Santé : vers de nouvelles thérapies poussant les cellules cancéreuses à s’autodétruire

Les scientifiques ont découvert une nouvelle cible pour ralentir la propagation d'un cancer : une protéine qui peut être manipulée pour pousser les cellules cancéreuses à s'autodétruire.

Deux nouveaux articles publiés dans la revue Nature nous montrent que les chercheurs s'intéressent à une protéine appelée ferroptosis suppressor protein 1 (FSP1, protéine suppresseur de ferroptose), une enzyme qui assure l'une des défenses les plus puissantes de notre organisme contre un type spécifique de mort cellulaire qui détruit les cellules de l'intérieur. Désarmer cette enzyme augmente donc la probabilité de destruction des cellules et en la désarmant dans les cellules cancéreuses, cela pourrait empêcher les tumeurs de croître aussi rapidement.

Les équipes de chercheurs, l'une rattachée à l'université Harvard et l'autre à l'université de New York, ont toutes deux constaté qu'en bloquant FSP1 dans les ganglions lymphatiques et les tumeurs des poumons chez des souris vivantes atteintes de cancer, les tumeurs se développaient à un rythme nettement inférieur à celles des souris témoins.

Comprendre comment déclencher ce processus d'autodestruction, appelé ferroptose, dans les cellules cancéreuses est une piste qui, selon les chercheurs, pourrait mener au développement de nouveaux traitements contre le cancer.

« En intervenant à un stade précoce, on pourrait avoir une chance d'empêcher le cancer de se propager en dehors du site initial de la tumeur », indique Jessalyn Ubellacker, professeure adjointe de métabolisme moléculaire à l'université Harvard et auteure principale de l'article de la même université. La tumeur primitive du cancer est moins dangereuse et bien plus facile à traiter que lorsqu'elle se propage à d'autres organes vitaux.

Selon Adil Daud, directeur de la recherche clinique sur le mélanome à l'université d'État de Californie à San Francisco, l'étude de l'université Harvard « apporte de solides arguments » en faveur de l'inhibition de FSP1 dans des contextes spécifiques, notamment celui des ganglions lymphatiques. En revanche, l'Homme et la souris ne développent pas un cancer de la même façon. « Nous ne savons donc pas si ce mécanisme serait efficace ou même valide chez les humains », souligne Daud, non impliqué dans les études en question.

Voici toutefois ce que ce nous savons.

COMMENT FONCTIONNE FSP1

Auparavant, les chercheurs en oncologie s'étaient intéressés à la mort cellulaire en inhibant une autre enzyme, appelée glutathion peroxydase 4 (GPX4). Diverses enzymes collaborent pour protéger la cellule de la dégradation, mais on pensait à l'époque que GPX4 était la « gardienne » de la cellule, sa ligne de défense la plus robuste.

Néanmoins, une précédente étude menée par Ubellacker a montré que dans le cas d'un cancer de la peau agressif, le mélanome, qui présente des métastases dans les ganglions lymphatiques, l'inhibition de GPX4 ne suffisait pas à tuer le mélanome.

Il s'avère que l'enzyme FSP1 joue un rôle plus important dans la protection des cellules. « L'environnement des ganglions lymphatiques est un milieu confortable et accueillant pour les cellules du mélanome », indique Ubellacker.