Les noyaux gris centraux, des structures cérébrales notamment impliquées dans le mouvement, jouent également un rôle dans plusieurs troubles neuropsychiatriques, dont la schizophrénie. Les neuroscientifiques ne savent pas encore exactement comment un dysfonctionnement peut se muer en maladie, ni quels neurones spécifiques sont concernés, mais une nouvelle carte des cellules cérébrales et de leurs gènes pourrait répondre à ces interrogations. Parmi ces cellules, un rare sous-type de neurones vient d’être identifié : il pourrait être associé au risque génétique de développer une schizophrénie.

Cette nouvelle carte est le fruit du travail mené sur dix années par des centaines de scientifiques un peu partout dans le monde, dans l’optique de créer une carte génétique en 3D du cerveau. Cette campagne, baptisée BRAIN Initiative Cell Atlas Network, est liée au projet scientifique international the Human Genome Project (ou projet Génome humain). L’étude des noyaux gris centraux constituait sa première mission, et ses résultats ont été publiés aux côtés de vingt-sept autres articles dans six revues de Cell Press.

Ce neurone, potentiellement lié à la schizophrénie, est « un très bon exemple du type d’observations qu’offre cette riche base de données », indique Talia Lerner, neuroscientifique à l’Université Northwestern qui n’a pas participé à l’étude. Elle nuance toutefois que « des études complémentaires sont requises pour mieux comprendre le lien avec la maladie. »

Les experts se sont concentrés sur les noyaux gris centraux afin de mieux comprendre quels types de cellules composent leur structure, quelles similitudes existent entre les humains et les autres primates, et en quoi identifier leurs caractéristiques permettrait à la science de mieux appréhender les troubles psychiatriques.

« Dans notre communauté, le plus grand défi est de savoir combien de types de cellules compte le cerveau humain, et si nous en avons une compréhension complète », explique Hongkui Zeng, biologiste cellulaire et moléculaire et vice-présidente à la direction du Allen Institute. Elle précise que le but ultime d’un tel « atlas des types de cellules » est de servir dès maintenant de guide à tous les travaux de la communauté scientifique.

Pour créer cette carte, les scientifiques ont étudié 25,5 millions de cellules individuelles provenant de tissus cérébraux, notamment 21 millions de cellules humaines, 3 millions de cellules issues de macaques rhésus (Macaca mulatta) et de singes cynomolgus (Macaca fascicularis) ainsi que 1,5 million de cellules de ouistitis communs (Callithrix jacchus). Forts de ces données, ils ont ensuite cartographié les différentes cellules et identifié les gènes qui s'exprimaient dans chacune d'elles. Cette dernière référence a permis d’étudier les caractéristiques propres au cerveau humain.

L’étude du fonctionnement des cellules cérébrales humaines est extrêmement complexe, notamment parce que nombre d’expériences ne peuvent être conduites sur des cerveaux humains en fonctionnement. De la même manière, mener ces expériences sur des tissus cérébraux morts ne donne qu’un tableau incomplet du réel fonctionnement des cellules. « La possibilité d’étudier le cerveau humain en lui-même est très, très limitée », commente Hongkui Zeng. Elle ajoute que, de ce fait, la meilleure manière de comprendre les différentes régions cérébrales et leurs cellules, la façon dont elles interagissent et provoquent divers comportements, et comment ces fonctions peuvent changer dans un état pathologique, reste l’étude de modèles animaux.

Avoir une vue d’ensemble des populations de cellules cérébrales est crucial pour ces études. Le nouvel « atlas » a servi à examiner les liens entre diverses maladies, notamment des gènes liés à l’autisme, à mettre à jour une thérapie génique pour la maladie de Parkinson, et à mieux comprendre le vieillissement du cerveau.

Sous la direction de Nelson Johansen, neuroscientifique au Allen Institute, un groupe de chercheurs a séquencé le matériel génétique d’une fraction des cellules de ce nouvel « atlas », issues à la fois d’humains, de macaques et de ouistitis. Leur analyse a révélé quels neurones n’avaient pas changé au cours de l’évolution des primates, et ceux qui présentaient de nouvelles et distinctes caractéristiques, offrant ainsi de nouvelles pistes pour comprendre les mécanismes biologiques associés aux maladies psychiatriques chez l'être humain.

Elle a également révélé l’existence d’un rare sous-type de neurones baptisés STR D2 SMYD2-HTR7 et situés dans le néostriatum, l’un des points d’entrée des informations dans les noyaux gris centraux. La combinaison des gènes contenus dans cette cellule nerveuse a retenu l’attention des scientifiques. En effet, ces gènes codent des récepteurs sensibles à deux neurotransmetteurs en lien avec la schizophrénie : la dopamine et la sérotonine.

Les médicaments antipsychotiques visent en priorité les récepteurs dopaminergiques D2, permettant de réduire leur activité et d’ainsi contrôler les hallucinations et les idées délirantes. Le récepteur de la sérotonine HTR7, quant à lui, a attiré l’attention des chercheurs car il régule l’humeur et la cognition. Le neutraliser grâce à des médicaments permet de contrôler l’humeur, l’anxiété et d’autres symptômes cognitifs.

Nelson Johansen et son équipe ont comparé les données des cellules issues du néostriatum avec les résultats d’études de troubles psychiatriques et leur analyse a montré que les variants génétiques associés au risque de schizophrénie étaient particulièrement enrichis dans ce sous-type neuronal. Bien que cela n’indique pas nécessairement l’implication de ces cellules nerveuses dans la maladie, Nelson Johansen préconise de baser de futures études sur la façon dont elles interagissent avec les autres cellules cérébrales, la possibilité que leur activité soit différente chez des patients atteints de schizophrénie et l’efficacité de les manipuler pour tenter d’influencer le processus pathogénique.

Par le passé, des méthodes similaires ont permis d’identifier d’autres cellules potentiellement associées à la schizophrénie. Ainsi, « il est très probable que ces associations soient robustes » déclare Laramie Duncan, psychiatre à l’Université de Stanford qui n’a pas participé à l’élaboration de « l’atlas ». « Ces sous-types de cellules sont probablement cruciaux pour cette maladie psychiatrique. »

Bien qu’il s’agisse seulement d’un premier pas dans le développement de futurs traitements, la création de cet « atlas » est « très importante », poursuit Laramie Duncan. Si de nombreuses populations de cellules prennent simultanément part au développement de maladies psychiatriques, n’en étudier qu’une pour les comprendre toutes est quasiment impossible. Cet « atlas » cartographie des marqueurs que les scientifiques peuvent utiliser pour identifier ces fameuses cellules, et par la suite développer des outils expérimentaux afin de manipuler des populations de cellules choisies, explique-t-elle.

Pour Talia Lerner, il est intéressant de souligner que les scientifiques peuvent à présent isoler des sous-types précis de cellules nerveuses à l’aide de combinaisons de médicaments, de stimulations cérébrales ou d’interventions comportementales. En conjuguant ces approches, les scientifiques pourraient donc isoler des neurones de manière bien plus distincte. Le nouvel « atlas » ne deviendrait donc qu’un rouage dans la grande machine du traitement complet de troubles psychiatriques, d’après la scientifique. « Plus on découvrira de facteurs auxquels réagissent les neurones vulnérables aux maladies, plus on pourra apprendre à les neutraliser dans des traitements spécifiques. »