Fertilité : les hommes aussi ont une horloge biologique

En France, un couple sur huit a des difficultés à concevoir. Jusqu’à il y a seulement une décennie, l’attention dans les parcours de soins se portait entièrement sur les femmes. Les hommes évitaient de consulter un médecin, ou, s’ils étaient traînés jusqu'à un cabinet médical par leur partenaire, priaient silencieusement pour que le problème ne vienne pas d’eux.

Dans de nombreux cas, « c’est une question de virilité », les hommes confondant parfois fertilité et masculinité, relève Stan Honig, urologue et chef du service de médecine reproductive et sexuelle à la Yale University School of Medicine.

Aujourd’hui, les choses commencent à changer. « De plus en plus d’hommes reçoivent enfin les traitements de fertilité dont ils ont besoin », estime Leon Telis, directeur du programme de santé masculine à l’hôpital Mont Sinaï, à New York.

Cela s’explique en partie par l’amélioration des options de traitement. Et, avec l’attention portée à la baisse des taux de spermatozoïdes dans le monde (pour des raisons qui restent floues), davantage d’hommes reconnaissent leur rôle dans les problèmes de fertilité et sont ouverts aux soins. Un autre facteur important est le nombre croissant de kits d’analyse à domicile, qui permettent aux hommes de recueillir et d’évaluer la qualité du sperme dans leur propre chambre plutôt que devant un magazine dans un laboratoire. Certains laboratoires proposent également des tests sans ordonnance.

« Notre façon de recevoir les patients est maintenant très différente, car beaucoup viennent en disant que leurs résultats de spermogramme sont anormaux, et peut-être aussi que leurs niveaux hormonaux le sont », plutôt que d’attendre qu’un médecin fasse les tests, explique Stan Honig. Les médecins procèdent alors à des évaluations plus approfondies dans leur cabinet pour déterminer la source des problèmes de fertilité et recommander des traitements.

Pourtant, malgré une prise de conscience accrue, les mythes et la désinformation sur la fertilité masculine abondent. Voici ce que les médecins spécialisés en santé reproductive entendent fréquemment.

MYTHE N°1 : LA PLUPART DU TEMPS, C'EST LA FEMME QUI EST INFERTILE

Les hommes peuvent être les seuls responsables de l’infertilité d’un couple dans 20 % des cas, mais ils contribuent à l'infertilité du couple dans 30 à 40 % des cas. « Il existe désormais une meilleure compréhension, dans la société, du fait que les hommes aussi peuvent être la source de l'infertilité d'un couple », dit Leon Telis.

Certains des problèmes les plus courants concernent les spermatozoïdes, notamment leur faible nombre, une mobilité anormale ou des formes anormales. Un nombre d'environ 39 millions de spermatozoïdes par éjaculation est considéré comme normal. « On dit qu’il n’en faut qu’un, mais moi je dis qu’il faut une armée fonctionnelle pour amener le grand gagnant jusque-là », explique Stan Honig, soulignant que certains spermatozoïdes aident à traverser la glaire cervicale ou font progresser l'heureux spermatozoïde qui va féconder l'ovule.

La santé générale, des problèmes hormonaux et d’autres facteurs peuvent également affecter la fertilité masculine. Les scientifiques continuent de découvrir des causes possibles d'infertilité, comme certaines maladies génétiques rares ou la perturbation des microbes vivant naturellement dans les organes génitaux masculins.

MYTHE N°2 : L'ÂGE D'UN HOMME NE COMPTE PAS

Bien que des pères célèbres de plus de soixante-dix ans, comme Kelsey Grammer et Al Pacino, puissent donner l’impression que seules les femmes ont une horloge biologique, de nouvelles recherches ont montré que les hommes en ont une aussi.

Par le passé, les scientifiques étudiant les effets de l’âge du père sur la fertilité d'un couple ont obtenu des résultats mitigés, en partie parce que les partenaires féminines d’hommes plus âgés ont également tendance à être plus âgées.

Pour les besoins d'une nouvelle étude, des chercheurs d’un groupe de cliniques de fertilité européennes ont retiré les femmes de l’équation : ils ont analysé des hommes ayant recours à des techniques de reproduction avancées utilisant les ovules de jeunes donneuses. La plupart produisaient des spermatozoïdes d’apparence saine et, par la suite, des embryons de qualité. Mais les différences liées à l’âge sont vite apparues.

Les taux de fausse couche se sont révélés nettement plus élevés et les taux de naissance plus faibles chez les hommes de plus de 45 ans, avec 35 % des procédures résultant par la naissance d'un bébé, contre 41 % chez les hommes plus jeunes. Ils ont présenté leurs résultats lors d’une conférence médicale européenne, mais n’ont pas encore publié l’ensemble des résultats dans une revue médicale à comité de lecture.

Les tests classiques n’ont pas détecté de différences dans le nombre, la concentration et la mobilité des spermatozoïdes, mais le corps de la femme a apparemment repéré des problèmes après que l’embryon a été implanté, explique Maria Cristina Guglielmo, co-autrice de l’étude et embryologiste chez Eugin Italy, dont le réseau de cliniques s'étend dans toute l’Europe. Une possibilité est que le corps détecte des cassures dans le matériel génétique des spermatozoïdes, connues sous le nom de fragmentation de l’ADN, que les hommes de plus de quarante ans sont plus susceptibles d’avoir.

« Notre étude remet en question l’hypothèse traditionnelle selon laquelle le sperme des hommes âgés est suffisamment bon », expose Maria Cristina Guglielmo.