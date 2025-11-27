Fertilité : les hommes aussi ont une horloge biologique
De nombreux mythes entourent la fertilité masculine. Malgré une sensibilisation accrue aux problèmes de fertilité chez les hommes, les femmes restent la cible des idées reçues en matière de conception.
Malgré une sensibilisation accrue aux problèmes de fertilité masculine et de meilleurs tests et traitements, les mythes rejettent souvent davantage la faute sur l’ovule (en rouge sur l’image au microscope ci-dessus) plutôt que sur le sperme (en bleu).
En France, un couple sur huit a des difficultés à concevoir. Jusqu’à il y a seulement une décennie, l’attention dans les parcours de soins se portait entièrement sur les femmes. Les hommes évitaient de consulter un médecin, ou, s’ils étaient traînés jusqu'à un cabinet médical par leur partenaire, priaient silencieusement pour que le problème ne vienne pas d’eux.
Dans de nombreux cas, « c’est une question de virilité », les hommes confondant parfois fertilité et masculinité, relève Stan Honig, urologue et chef du service de médecine reproductive et sexuelle à la Yale University School of Medicine.
Aujourd’hui, les choses commencent à changer. « De plus en plus d’hommes reçoivent enfin les traitements de fertilité dont ils ont besoin », estime Leon Telis, directeur du programme de santé masculine à l’hôpital Mont Sinaï, à New York.
Cela s’explique en partie par l’amélioration des options de traitement. Et, avec l’attention portée à la baisse des taux de spermatozoïdes dans le monde (pour des raisons qui restent floues), davantage d’hommes reconnaissent leur rôle dans les problèmes de fertilité et sont ouverts aux soins. Un autre facteur important est le nombre croissant de kits d’analyse à domicile, qui permettent aux hommes de recueillir et d’évaluer la qualité du sperme dans leur propre chambre plutôt que devant un magazine dans un laboratoire. Certains laboratoires proposent également des tests sans ordonnance.
« Notre façon de recevoir les patients est maintenant très différente, car beaucoup viennent en disant que leurs résultats de spermogramme sont anormaux, et peut-être aussi que leurs niveaux hormonaux le sont », plutôt que d’attendre qu’un médecin fasse les tests, explique Stan Honig. Les médecins procèdent alors à des évaluations plus approfondies dans leur cabinet pour déterminer la source des problèmes de fertilité et recommander des traitements.
Pourtant, malgré une prise de conscience accrue, les mythes et la désinformation sur la fertilité masculine abondent. Voici ce que les médecins spécialisés en santé reproductive entendent fréquemment.
MYTHE N°1 : LA PLUPART DU TEMPS, C'EST LA FEMME QUI EST INFERTILE
Les hommes peuvent être les seuls responsables de l’infertilité d’un couple dans 20 % des cas, mais ils contribuent à l'infertilité du couple dans 30 à 40 % des cas. « Il existe désormais une meilleure compréhension, dans la société, du fait que les hommes aussi peuvent être la source de l'infertilité d'un couple », dit Leon Telis.
Certains des problèmes les plus courants concernent les spermatozoïdes, notamment leur faible nombre, une mobilité anormale ou des formes anormales. Un nombre d'environ 39 millions de spermatozoïdes par éjaculation est considéré comme normal. « On dit qu’il n’en faut qu’un, mais moi je dis qu’il faut une armée fonctionnelle pour amener le grand gagnant jusque-là », explique Stan Honig, soulignant que certains spermatozoïdes aident à traverser la glaire cervicale ou font progresser l'heureux spermatozoïde qui va féconder l'ovule.
La santé générale, des problèmes hormonaux et d’autres facteurs peuvent également affecter la fertilité masculine. Les scientifiques continuent de découvrir des causes possibles d'infertilité, comme certaines maladies génétiques rares ou la perturbation des microbes vivant naturellement dans les organes génitaux masculins.
MYTHE N°2 : L'ÂGE D'UN HOMME NE COMPTE PAS
Bien que des pères célèbres de plus de soixante-dix ans, comme Kelsey Grammer et Al Pacino, puissent donner l’impression que seules les femmes ont une horloge biologique, de nouvelles recherches ont montré que les hommes en ont une aussi.
Par le passé, les scientifiques étudiant les effets de l’âge du père sur la fertilité d'un couple ont obtenu des résultats mitigés, en partie parce que les partenaires féminines d’hommes plus âgés ont également tendance à être plus âgées.
Pour les besoins d'une nouvelle étude, des chercheurs d’un groupe de cliniques de fertilité européennes ont retiré les femmes de l’équation : ils ont analysé des hommes ayant recours à des techniques de reproduction avancées utilisant les ovules de jeunes donneuses. La plupart produisaient des spermatozoïdes d’apparence saine et, par la suite, des embryons de qualité. Mais les différences liées à l’âge sont vite apparues.
Les taux de fausse couche se sont révélés nettement plus élevés et les taux de naissance plus faibles chez les hommes de plus de 45 ans, avec 35 % des procédures résultant par la naissance d'un bébé, contre 41 % chez les hommes plus jeunes. Ils ont présenté leurs résultats lors d’une conférence médicale européenne, mais n’ont pas encore publié l’ensemble des résultats dans une revue médicale à comité de lecture.
Les tests classiques n’ont pas détecté de différences dans le nombre, la concentration et la mobilité des spermatozoïdes, mais le corps de la femme a apparemment repéré des problèmes après que l’embryon a été implanté, explique Maria Cristina Guglielmo, co-autrice de l’étude et embryologiste chez Eugin Italy, dont le réseau de cliniques s'étend dans toute l’Europe. Une possibilité est que le corps détecte des cassures dans le matériel génétique des spermatozoïdes, connues sous le nom de fragmentation de l’ADN, que les hommes de plus de quarante ans sont plus susceptibles d’avoir.
« Notre étude remet en question l’hypothèse traditionnelle selon laquelle le sperme des hommes âgés est suffisamment bon », expose Maria Cristina Guglielmo.
Tout comme les femmes qui vieillissent et souhaitent des enfants plus tard peuvent faire conserver leurs ovules, certains hommes devraient envisager de conserver leur sperme, explique Maria-Beatrice Dal Canto, biologiste dans la même entreprise et autre co-autrice de l’étude.
MYTHE N°3 : LA TESTOSTÉRONE EST UN TRAITEMENT EFFICACE DE L'INFERTILITÉ MASCULINE
Les testicules ont besoin de niveaux élevés de testostérone pour produire du sperme. Mais prendre des doses supplémentaires de testostérone augmente les niveaux sanguins, ce qui pousse les testicules à ralentir leur propre production naturelle de testostérone.
« Prendre de la testostérone est en réalité la pire chose à faire si vous essayez d’avoir un enfant », souligne Stan Honig. « Cela réduit le nombre de spermatozoïdes, parfois à zéro. » La supplémentation en testostérone est tellement efficace pour faire chuter le nombre de spermatozoïdes que les chercheurs évaluent son potentiel comme composant d’un contraceptif masculin.
Trois mois après l’arrêt de la supplémentation en testostérone, les niveaux reviennent généralement à la normale. Mais pas pour tout le monde, surtout les athlètes amateurs prenant de fortes doses de testostérone pour améliorer leurs performances, qui peuvent continuer à avoir une réduction de la mobilité des spermatozoïdes.
Les hommes qui prennent de la testostérone ignorent souvent ce lien. C’est pourquoi environ 15 % des hommes qui en ont pris le regrettent. « Il n’est pas rare que je voie deux ou trois patients par semaine qui ne savaient pas que leur testostérone mettait à l’arrêt leur production de spermatozoïdes », dit Honig.
Les hommes qui ne produisent pas suffisamment de testostérone au niveau testiculaire peuvent cependant bénéficier d’autres formes de thérapie hormonale. Des hormones comme le citrate de clomifène, l’hormone folliculo-stimulante ou l’hormone lutéinisante stimulent la production de testostérone là où elle est nécessaire. Environ 80 % des hommes prenant une combinaison d’hormones voient leurs niveaux de testostérone s’améliorer.
MYTHE N°4 : LA PLUPART DES TRAITEMENTS DE FERTILITÉ CONCERNENT LES FEMMES
En plus de la thérapie hormonale, d’autres médicaments soignent l’infertilité masculine en augmentant une faible libido ou en ralentissant l’éjaculation précoce. Les compléments alimentaires antioxydants, notamment le lycopène, le zinc, la coenzyme Q10 et les vitamines C, D et E, peuvent tous stimuler la production de spermatozoïdes.
Si le problème est mécanique, les médecins peuvent pratiquer des interventions chirurgicales pour retirer des kystes, réparer des conduits, réduire la taille de veines dilatées ou corriger d’autres anomalies de « plomberie ».
Même les traitements qui se concentrent surtout sur les femmes peuvent améliorer les problèmes de fertilité masculine. Lors d’une fécondation in vitro, où les ovules sont prélevés et fécondés en dehors du corps, par exemple, les taux de grossesse augmentent nettement lorsque le spermatozoïde est inséré directement dans l’ovule plutôt que livré à lui-même. De nouveaux tests peuvent aussi évaluer l’ADN de spermatozoïdes individuels pour sélectionner ceux ayant le plus de chances de réussir.
En plus d’améliorer les chances de conception, une autre raison pour laquelle les hommes devraient être examinés par un médecin lorsqu’ils ont des difficultés à concevoir est que l’infertilité peut révéler d’autres problèmes de santé, notamment un cancer du testicule et de l’hypertension.
MYTHE N°5 : L'HYGIÈNE DE VIE DES HOMMES NE COMPTE PAS
Les toxines, en particulier contenues dans l’alcool et le tabac, peuvent fortement affecter la qualité des spermatozoïdes. « Ce que je dis aux patients, c’est que tout est probablement acceptable avec modération. Un verre de vin ou de bière de temps en temps, une cigarette ou un joint de temps en temps, ce n’est pas un problème. Mais si vous êtes un gros fumeur ou un gros buveur, arrêter peut faire une différence », insiste Stan Honig.
La corpulence et l’activité physique comptent également. Les hommes ayant un indice de masse corporelle élevé sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes de mobilité des spermatozoïdes. L’exercice physique stimule la production de sperme, mais là encore, la modération est préférable, car un entraînement trop intense peut perturber les hormones.
Des études chez l’Homme et chez l’animal ont montré que certains produits chimiques dans l’environnement peuvent aggraver la fertilité masculine, notamment les microplastiques, les phtalates et le bisphénol A. Mais comme certains de ces produits sont très répandus, ils sont difficiles à éviter.
Le vieil adage selon lequel il faut éviter les bains à remous et les saunas est en revanche vérifié. Les spermatozoïdes prospèrent entre 33 et 35°C, c’est pourquoi les testicules sont situés sous la température corporelle de 37°C environ. La chaleur excessive est aussi la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas travailler avec un portable posé directement sur les cuisses.
Mais caleçons ou slips ? Les études n’ont pas trouvé de rapport direct entre le choix des sous-vêtements et la fertilité.
L’essentiel est de reconnaître que les hommes peuvent faire beaucoup de choses pour améliorer leur fertilité. « Il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas », reconnaît Telis. Mais ce qui est clair, c’est que « les hommes font partie du couple, et comptent autant que les femmes au moment de la conception ».
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.