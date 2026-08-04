Pourquoi le jardinage est si bénéfique pour la santé ?

Les médecins prescrivent généralement des médicaments ou des traitements médicaux. Toutefois, ils recommandent de plus en plus des activités telles que le jardinage pour favoriser la santé mentale et physique.

Cette pratique, connue sous le nom de prescription sociale, s'est développée partout dans le monde. En 2020, le gouvernement britannique a investi 6,8 millions d'euros dans des programmes de prescription sociale visant à lutter contre les troubles de la santé mentale. Aux États-Unis, l'hortithérapie, ou la thérapie par l'horticulture, est proposée aux anciens combattants souffrant de trouble de stress post-traumatique (TSPT), tandis qu'en Scandinavie, des jardins thérapeutiques offrent une stimulation sensorielle aux personnes souffrant de troubles neurologiques.

Le comédien et jardinier de longue date Zach Galifianakis a résumé tout l'attrait du jardinage dans sa récente série Netflix, This Is a Gardening Show : « si je devais proposer un remède à la condition humaine, ce serait un jardin ».

Il plaisantait peut-être mais il y a une part de vérité dans cette affirmation. Des décennies de recherches scientifiques montrent que faire pousser des plantes est bénéfique pour le corps et le cerveau, et pourrait même vous aider à vivre plus longtemps. Voici ce que les scientifiques ont découvert sur les raisons pour lesquelles jardiner peut être si bon pour la santé.

LE MOUVEMENT COMME TRAITEMENT

Le jardinage est associé à une meilleure santé physique, en partie car il permet de rester actif. « Il implique un effort physique modéré et soutenu, qu'il s'agisse de planter, de tailler, de soulever des sacs de terre, de creuser ou de déplacer des brouettes », indique Hugh Coyne, médecin et cofondateur de Coyne Medical. « Augmenter son rythme cardiaque peut avoir un effet positif sur la santé cardiovasculaire mais le fait de travailler avec ses mains et d'effectuer des tâches répétitives peut également réduire le taux de cortisol ».

Passer du temps dans la nature peut également aider à activer le système nerveux parasympathique, le mode « repos et digestion » de l'organisme, explique Marion Oberhuber, neuroscientifique et fondatrice de Plant Wisdom Project. « Nous recevons des stimuli sensoriels et notre nerf vague transmet le signal indiquant que nous sommes en sécurité, ce qui fait baisser le taux de cortisol ». Le jardinage est particulièrement bénéfique car il procure une stimulation multisensorielle : observer les plantes et la faune, écouter le chant des oiseaux, toucher les feuilles et la terre, et respirer les parfums de la nature.

Cet effet apaisant pourrait également favoriser le sommeil. Une étude menée en 2025 a révélé que les personnes âgées ayant participé à l'hortithérapie faisaient état d'une meilleure qualité de sommeil. Les chercheurs ont émis l'hypothèse qu'une réduction du stress avait pu jouer un rôle. « Si vous dormez mal en raison d'une activation élevée ou chronique du cortisol, votre corps n'est pas en mesure de se régénérer autant qu'il le devrait », explique Mia Soviero, chercheuse en neurosciences.

Le jardinage pourrait également avoir d'autres bienfaits pour la santé. Les personnes qui jardinent ont tendance à consommer plus de fruits et légumes et des recherches récentes suggèrent que le fait de manipuler des plantes et de la terre à l'intérieur pourrait exposer le corps à des micro-organismes qui contribuent à réguler les réactions immunitaires et inflammatoires. « Ces minuscules organismes réduisent les réactions inflammatoires dans le corps et favorisent les aspects bénéfiques du système immunitaire », précise Hugh Coyne.

POURQUOI LE JARDINAGE EST-IL BON POUR LE CERVEAU ?

Il n'est pas nécessaire de pousser de lourdes brouettes ou de déterrer d'énormes citrouilles pour tirer profit du jardinage. Même des activités plus légères, telles que semer, arroser et tailler, peuvent favoriser la santé cognitive et mentale. Une étude menée en 2024 auprès d'adultes âgés en Chine a révélé que la pratique régulière du jardinage était associée à une réduction du risque de développer une démence.

Une autre étude pilote menée la même année à petite échelle a montré que l'hortithérapie réduisait les symptômes de dépression chez les personnes déjà atteintes de démence. « Un effet en aval fascinant est que lorsque l'on réduit le taux de cortisol, on constate une augmentation des facteurs de croissance du cerveau, ce qui signifie que nos neurones sont mieux placés pour former de nouvelles connexions », explique Marion Oberhuber.

Le jardinage a également été associé à une meilleure humeur. Une étude de 2021 a montré que jardiner deux à trois fois par semaine réduisait le stress et augmentait les émotions positives. Une synthèse de 2024 portant sur quarante études mesurant des résultats tels que la dépression ou l'anxiété a quant à elle mis en évidence un effet positif global significatif. « Faire pousser des plantes ou les voir fleurir procure aux gens un sentiment d'accomplissement et de raison d'être. Ces choses sont vraiment importantes pour se protéger de la dépression et de l'anxiété », explique Hugh Coyne.

Marion Oberhuber ajoute que les microbes contenus dans la terre peuvent également jouer un rôle dans l'humeur. Dans une petite étude pilote, des participants ont présenté des taux de sérotonine élevés dans le sang après avoir manipulé de la terre contenant une bactérie particulière. Cela ne signifie pas que la terre de jardin ordinaire a le même effet, ni qu'elle modifie la sérotonine dans le cerveau, mais elle donne un indice de la manière dont le contact avec la terre pourrait influencer l'organisme.

Le jardinage peut également procurer de petites satisfactions : une graine qui germe, une fleur qui éclot ou une plante en difficulté qui commence à se rétablir. Ces moments peuvent stimuler le système de récompense du cerveau. Votre cerveau libère de la dopamine, une substance chimique qui procure une sensation de bien-être, comme récompense lorsque vous accomplissez une tâche ou résolvez un problème, comme c'est souvent le cas avec le jardinage.

LE JARDINAGE PEUT-IL VOUS AIDER À VIVRE PLUS LONGTEMPS ?

Le jardinage est de plus en plus associé à un vieillissement en bonne santé, et potentiellement à une durée de vie plus longue. Une étude menée en 2024 auprès de 13 812 adultes aux États-Unis a révélé que le jardinage en plein air était significativement associé à une mortalité plus faible. Une étude longitudinale menée en 2026 a également montré que la pratique régulière du jardinage était liée à une réduction de 22 % du risque de mortalité et à de plus longs télomères, les structures situées à l'extrémité de chaque chromosome qui ont tendance à raccourcir avec l'âge. « La longueur des télomères est essentiellement [une] mesure de votre âge biologique », explique Mia Soviero.

« La réduction du risque de mortalité est probablement la combinaison de plusieurs éléments, comme la réduction du taux de cortisol sur un temps prolongé, un mode de vie plus sain sur le plan physique et peut-être aussi des aspects sociaux », indique Marion Oberhuber.

Hugh Coyne reconnaît que des liens sociaux ont invariablement été associés à une meilleure santé et à une plus grande longévité. « Il s'agit aussi d'être entouré de personnes capables de détecter les signes d'une maladie ou de remarquer qu'une personne voit ses capacités physiques décliner ou a besoin de plus de soutien ». Que ce soit seul ou en compagnie d'autres personnes, s'occuper un peu de plantes pourrait s'avérer être un remède très efficace pour vivre plus longtemps et en meilleure santé.