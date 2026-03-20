Faire du sport enceinte : de nouvelles données bousculent les idées reçues

Depuis longtemps, on conseille aux femmes enceintes d’y aller doucement. Craignant que l’exercice intense puisse nuire au bébé, le corps médical a imposé toutes sortes de limites : « Ne dépassez pas 140 battements par minute », « Ne soulevez pas plus de 10 kg » ou encore « Ne faites pas plus d’une heure d’exercice ».

Mais bon nombre de ces règles ne se fondent pas sur la science, mais sur l’opinion des spécialistes. « Elles sont fondées sur des risques théoriques et non sur des preuves empiriques », souligne Margie Davenport, directrice du Program for Pregnancy and Postpartum Health (Programme pour la grossesse et la santé post-partum) dans l'Alberta, au Canada.

Par exemple, le conseil visant à maintenir sa fréquence cardiaque sous la barre des 140 battements par minute a été publié en 1985 dans les recommandations de l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, ou Conseil américain d'obstétrique et de gynécologie), car, à l’époque, les spécialistes savaient que l’activité physique de faible intensité était bénéfique, mais disposaient de données insuffisantes sur les efforts plus soutenus.

Comme l’explique Margie Davenport, les recommandations ont fixé la limite haute à 140 battements, car il s’agit du seuil entre l’activité modérée et l’activité intense. En l’absence de recherches, la prudence était logiquement de mise.

Mais tout ceci est en train de changer. Au cours des dernières années, tout un tas d’études s’intéressant à la fois aux athlètes d’élite et aux sportifs amateurs ont démontré à maintes reprises que faire de l’exercice physique pendant une grossesse non pathologique était sans risque et que cela était bénéfique à la fois pour la mère et pour son bébé.

Et cela change la donne pour toutes les personnes qui veulent rester actives même pendant leur grossesse, indique Melanie Hayman, maître de conférences en sciences de la santé à l’université Central Queensland et co-autrice des recommandations 2025 de l’Australian Institute of Sport (Institut australien du sport) à destination des athlètes enceintes. « La question n’est plus de savoir ce que les femmes [enceintes] ne devraient pas faire, mais ce qu’elles peuvent faire », fait-elle remarquer.

LES LIMITES DE L’EXERCICE PENDANT LA GROSSESSE

À travers les thématiques de l’intensité, de la durée et de la musculation, un corpus de recherche grandissant remet en question les hypothèses établies de longue date sur ce que le corps de la femme enceinte peut supporter sans risque.

Prenez le tabou qui entoure l’exercice intense : une étude en 2025 a révélé que même lorsque les participants atteignaient environ 90 % de leur fréquence cardiaque maximale lors d’une séance de HIIT (entraînement fractionné de haute intensité), rien n’indiquait un danger pour le fœtus. D’autres chercheurs ont démontré que les personnes pratiquant une activité physique intense connaissaient moins de complications liées à la grossesse, comme les troubles d’hypertension artérielle ou le diabète gestationnel, que celles qui s’en tenaient à une activité légère, voire ne pratiquaient aucune activité physique. Ces bénéfices pourraient s’expliquer par une amélioration de la fonction cardiovasculaire, de la régulation de la glycémie et du flux sanguin au niveau du placenta.

Les chercheurs reviennent également sur la quantité d’activité physique qui est considérée comme sûre. Comme le souligne Melanie Hayman, certaines femmes enceintes dépassent d’au moins quatre fois le seuil recommandé de 150 minutes d’exercice aérobique par semaine et sont tout aussi susceptibles de donner naissance à des bébés en pleine santé. Une étude parue en 2025 a ainsi démontré que, chez les personnes très actives, à l’instar des marathoniens, celles qui faisaient plus de 300 minutes d’exercice par semaine et des séances de sport de plus d’une heure au troisième trimestre de grossesse voyaient le risque de complications à l’accouchement, et notamment de césarienne, diminuer.