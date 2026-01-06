Mâcher des chewing-gums a un mystérieux effet sur le cerveau

Alors que des dizaines de milliers d’entreprises faisaient faillite lors de la Grande Dépression, William Wrigley Jr. continua, lui, à gagner de l’argent. « J’imagine que les gens mâchent plus fort quand ils sont tristes », déclara l’industriel dont l’empire du chewing-gum avait donné naissance à Juicy Fruit et à Spearmint. Bien que de nombreuses personnes prennent un chewing-gum pour se rafraîchir l’haleine, au début du 20e siècle, on lui prêtait également des vertus calmantes. « Il calme les nerfs », affirmait l’une des publicités de Wrigley en 1918.

Cet argument mercantile fait aujourd’hui son retour alors que les fabricants de chewing-gums cherchent à en relancer les ventes. Ces cinq dernières années, on s’est arrêtés de mâcher. Les ventes ont chuté durant la pandémie, d’environ un tiers aux États-Unis et de 20 % sur la seule année 2020 en France. Pour pallier ce déclin, les fabricants présentent de nouveau le chewing-gum comme un baume pour l’esprit plutôt que pour la bouche. De nouvelles publicités invitent les consommateurs à « mâcher » leurs problèmes ou bien promettent que les chewing-gums peuvent calmer les pensées intrusives.

Wrigley était un as du marketing ; son argumentaire de vente ne reposait pas vraiment sur des données scientifiques établies. Mais il semble avoir mis le doigt sur une chose étonnamment réelle concernant la qualité apaisante du chewing-gum qui demeure vraie à ce jour.

En s’intéressant aux effets cognitifs du mâchage de chewing-gum, les scientifiques ont découvert que celui-ci semble favoriser l’attention et réduire le stress chez les personnes qui le font souvent. Mais une énigme leur résiste : pourquoi aimons-nous mâcher de la gomme en premier lieu ?

Cela est déroutant : bien que ses saveurs puissent être attirantes, le chewing-gum ne possède pas de valeur nutritionnelle et d’ailleurs, on continue souvent de le mâcher quand le goût a disparu. Il semble y avoir dans l’acte même de mâcher quelque chose d’attrayant, peut-être un moyen simple de se détendre ou d’améliorer sa réflexion. Mais en quoi le mouvement de mastication serait-il susceptible d’influer sur la façon dont on se sent ?

COMMENT LE CHEWING-GUM EST DEVENU L’UNE DES PREMIÈRES TENDANCES BIEN-ÊTRE

Les humains fabriquent de la gomme à mâcher depuis des milliers d’années, et cette pratique a été avérée partout sur le globe, au sein de cultures diverses et variées. L’un des plus vieux chewing-gums jamais découverts date d’il y a 8 000 ans environ et fut fabriqué en Scandinavie à partir de poix d’écorce de bouleau. Là, des chasseurs-cueilleurs mâchaient cette matière poisseuse afin d’en faire une colle pour leurs outils. Mais dans ce cas-ci, des marques de dents laissées sur ces gommes primitives ont révélé que certains des mâcheurs étaient des enfants, parfois âgés d’à peine cinq ans, ce qui suggère qu’ils ont pu mâcher pour le plaisir, et non pour fabriquer quoi que ce soit. Les Grecs anciens, les peuples autochtones d’Amérique du Nord et les Mayas mâchaient, eux aussi, des substances collantes extraites des arbres, comme le chicle, issu du sapotillier.

Le chewing-gum arriva aux États-Unis quand un inventeur de New York obtint du chicle d’un président mexicain en exil dans les années 1850. L’inventeur tenta d’abord d’en faire un substitut au caoutchouc et, voyant que cela ne fonctionnait pas, commença à en faire du chewing-gum.

Wrigley joua un rôle important dans le lancement de la mode du chewing-gum aux États-Unis. Il commença par vendre du savon et du bicarbonate de soude. Le chewing-gum n’était alors qu’un petit cadeau offert avec les achats. Mais dans les années 1890, il remarqua que le chewing-gum attirait davantage que le reste de sa marchandise et décida de s’y consacrer entièrement.

« William Wrigley, entre bien d’autres choses, était un génie du marketing », affirme Jennifer Matthews, anthropologue à l’Université Trinity et autrice de Chicle: The Chewing Gum of the Americas, From the Ancient Mayas to William Wrigley. Wrigley fit installer des panneaux publicitaires s’étirant sur plusieurs kilomètres aux abords d’Atlantic City. Il alla même jusqu’à expédier des bâtonnets de chewing-gum à chaque adresse figurant dans l’annuaire américain.

À l’apogée de l’industrie du chewing-gum, au 20e siècle, celui-ci était si populaire qu’il suscita des articles indignés dans le New York Times. « Soyez aux aguets dans les rames aériennes ou dans le métro, s’il se trouve en face de vous une rangée de jeunes femmes de l’espèce des vendeuses en magasin, il y a fort à parier qu’on les verra mastiquer avec une triste application comme autant de vaches alignées dans une étable », se lamentait un journaliste en 1906. Le maire de New York, Fiorello La Guardia, supplia même les fabricants de l’aider à débarrasser les rues des quantités importantes de chewing-gums qu’on y jetait.

Wrigley approcha l’armée américaine durant la Première Guerre mondiale, vantant le chewing-gum comme un moyen d’aider les soldats à tromper la faim et à se nettoyer les dents. « Quand on est nerveux, on peut en mâcher, note Jennifer Matthews. L’armée a adhéré à cet argument et, depuis lors, inclut le chewing-gum dans les rations de ses soldats ». Le chewing-gum s’est ensuite propagé dans le monde entier par l’intermédiaire de ces soldats.

Avec la prolifération du chewing-gum à l’échelle mondiale se multiplièrent aussi les louanges de ses prétendus bienfaits pour la santé. En 1916, un article en fit la promotion ainsi : « Vous êtes inquiet ? Mâchez du chewing-gum. Vous avez du mal à dormir la nuit ? Mâchez du chewing-gum. Vous êtes déprimé ? Le monde est contre vous ? Mâchez du chewing-gum. » Cette idée a perduré pendant des décennies ; dans les années 1940, une étude réalisée sur quatre années au Barnard College a montré que le fait de mâcher du chewing-gum faisait baisser la tension artérielle, mais son auteur principal ne pouvait expliquer exactement pourquoi. « Le mâcheur de chewing-gum se détend et est plus productif, écrivit le New York Times au sujet des résultats de l’étude. Mâcher de la gomme ajoute à son élan – on n’oserait dire à son mordant ».

CE QUE LA SCIENCE CONTEMPORAINE DIT SUR LE CHEWING-GUM ET LE CERVEAU