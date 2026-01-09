La force physique des femmes résiderait dans leur extraordinaire capacité d'adaptation

Physiologiste du métabolisme, Deborah Clegg s’est récemment découvert une passion pour les hauts sommets. Alors qu’elle faisait l’ascension du Kilimandjaro, elle a été étonnée de voir qu’elle supportait bien l’altitude malgré la raréfaction de l’air. Elle progressait à un rythme régulier, avec toujours la même énergie. Cette sortie a été plus difficile pour son partenaire de marche, Biff Palmer, néphrologue et alpiniste accompli qui a gravi l’Everest et six des plus hauts sommets au monde.

Après leur ascension du Kilimandjaro en 2013, Deborah Clegg et Biff Palmer ont gravi d’autres sommets ensemble. Et ils ont remarqué un schéma qui se répétait. Montagne après montagne, Deborah surpassait régulièrement Biff. Ce n’était pas parce qu’elle faisait preuve de plus de bravade ou était en meilleure forme physique, non. Il y avait autre chose. Laissant la compétition de côté, les deux amis, curieux, se sont demandé pourquoi le corps de Deborah semblait si bien adapté à la faible teneur en oxygène de l’air et aux efforts prolongés.

De retour au laboratoire, ils ont décidé de chercher la réponse à cette question.

En 2014, ils ont ainsi découvert que les œstrogènes semblaient protéger des effets physiques de l’altitude en réduisant le facteur induit par l’hypoxie (hypoxia-inducible factor, ou HIF), une protéine qui aide le corps à s’adapter au manque d’oxygène, mais cause des inflammations et des inconforts. Plus la quantité d’œstrogènes (l’hormone principale que l’on trouve dans le corps féminin) est élevée, plus le HIF est faible et l’altitude est facile à supporter. Ce n’est pas le seul avantage que les œstrogènes confèrent à Deborah Clegg : cette hormone joue également un rôle clé dans la flexibilité métabolique, à savoir la capacité du corps à passer d’une source d’énergie à l’autre, en particulier du glucose aux graisses.

Les conclusions de Deborah Clegg et de Biff Palmer viennent s’ajouter au nombre croissant de preuves scientifiques qui remettent en question l’hypothèse selon laquelle les femmes seraient moins fortes que les hommes.

Les recherches scientifiques démontrent que la flexibilité, à savoir la capacité à s’adapter, à changer et à récupérer tout au long de la vie, est l’une des principales raisons pour lesquelles le corps féminin est si résilient. Et cette flexibilité rend les femmes extraordinairement fortes de trois manières.

UN MÉTABOLISME PLUS FLEXIBLE

Deborah Clegg, désormais professeure en médecine interne au Texas Tech University Health Sciences Center, étudie la manière dont les œstrogènes et le métabolisme des lipides ont une incidence sur l’endurance.

Les études ont démontré que les corps masculins tendent à dépendre davantage des glucides pour développer de la puissance sur une courte durée, ce qui leur donne un avantage pour ce qui est de la force explosive. À l’inverse, les corps féminins tirent leur épingle du jeu en ce qui concerne l’endurance. Chez la femme, le corps brûle de préférence des graisses, fournissant ainsi une source d’énergie constante sur une longue durée. C’est grâce à cela que nos ancêtres féminins ont survécu à de longs cycles de grossesse et d’allaitement tout en chassant, en cueillant et en parcourant entre 12 et 16 kilomètres par jour.

Aujourd’hui, et malgré des réserves de graisse plus élevées, les femmes souffrent moins que les hommes de maladies métaboliques. Et ce n’est pas un hasard.

« Les femmes stockent principalement les graisses au niveau des hanches et des cuisses. Ces zones de stockage présentent moins de risques que celles situées au niveau de la cavité abdominale, là où les hommes accumulent des graisses », explique Deborah Clegg. La graisse viscérale qui entoure les organes au niveau du ventre a une incidence plus négative sur la santé que la graisse stockée sous la peau, ce que le corps féminin tend à faire. Les cellules adipeuses sont également différentes.

« Notre étude a démontré que les cellules adipeuses chez la femme étaient complètement différentes de celles chez l’homme. Chez la femme, elles ressemblent à de l’élasthanne ; elles peuvent s’étirer pour absorber tous les acides gras et les calories en excès et les stocker sainement », ajoute-t-elle.

Chez l’homme, les cellules adipeuses ne présentent pas cette capacité et cette différence n’est pas qu’esthétique.

Lorsqu’elles sont surchargées, les cellules adipeuses deviennent inflammées et fibreuses, ce qui accroît le risque de diabète et de maladie cardiovasculaire. Chez la femme, la flexibilité des cellules adipeuses leur permet de s’agrandir et de se rétracter plus facilement selon les besoins (grossesse, variations de poids et exercices d’endurance). Cette extensibilité des cellules adipeuses est « directement liée » aux hormones sexuelles, précise Deborah Clegg.

Pour avoir de l’énergie sur de longues périodes, il est donc « plus avantageux d’être une femme qu’un homme », souligne la physiologiste, avant d’ajouter que « la capacité à passer d’une source d’énergie à l’autre, du glucose aux acides gras, est également bénéfique pour la survie et la santé ».

En plus d’être utile pour la pratique de l’alpinisme, la flexibilité métabolique du corps féminin réduit aussi le risque de cancer, de diabète et de syndrome métabolique, jusqu’à l’arrivée de la ménopause. Après quoi, elle commence à décliner.

UN CORPS PLUS SOUPLE

Si le métabolisme représente la partie invisible de l’adaptabilité, le mouvement est la partie que l’on voit.