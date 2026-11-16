Le très controversé régime cétogène pourrait-il soulager certaines migraines ?

Au printemps 2025, Natalie Mead a tenté une ultime fois de venir à bout de ses migraines qui avaient eu raison de sa carrière d’ingénieure en informatique. Depuis six ans, elle enchaînait les séjours à l’hôpital, essayant tour à tour de nouveaux médicaments et se privant de divers aliments pour identifier de potentiels déclencheurs. Rien n’y faisait, elle continuait d’avoir vingt-huit migraines par mois environ. « Je passais la plupart de mon temps alitée et je portais des lunettes de soleil ou des casquettes même à l’intérieur », raconte-t-elle.

Natalie Mead a finalement décidé d’adopter un régime alimentaire bien plus strict (et souvent controversé) : le régime cétogène (ou keto), qui consiste à réduire drastiquement sa consommation de glucides pour inciter l’organisme à ne plus utiliser le glucose comme source principale d’énergie.

Elle en est arrivée à ce point après être tombée sur des études suggérant que les troubles de certaines personnes atteintes de migraines chroniques seraient dus à un dysfonctionnement métabolique, c’est-à-dire à une altération de la capacité de l’organisme à transformer la nourriture en énergie. Un régime cétogène avait permis d’en soulager certaines.

Bien que Natalie Mead n’ait souffert d’aucune maladie métabolique connue, comme le diabète ou le prédiabète, elle a porté un capteur de glucose pendant dix jours pour voir s’il pouvait révéler d’éventuelles anomalies.

Ce que Natalie Mead a alors constaté lui a ouvert les yeux. Chaque fois qu’elle mangeait, sa glycémie atteignait des valeurs très élevées, comparables à celles observées dans le diabète, puis s’effondrait en l’espace d’une heure ou deux, à des niveaux que l’on considère souvent relever de l’urgence médicale.

Ce phénomène, appelé hypoglycémie réactionnelle, n’est pas détecté par les tests standards que sont la mesure de la glycémie à jeun et celle de l’hémoglobine glyquée (HbA1c). Ces variations rapides de la glycémie avaient engendré une situation dans laquelle le cerveau de Natalie Mead devait constamment s’adapter à des fluctuations extrêmes, des hauts et des bas qui provoquaient des symptômes aigus.

L’idée d’un lien potentiel entre métabolisme et migraine est loin d’être nouvelle et remonte à plus de cent ans. Une faible glycémie est un déclencheur connu de migraines, et il existe également un lien établi entre migraines et résistance à l’insuline, phénomène qui résulte de l’absence de réaction efficace de l’organisme à la sécrétion d’insuline et qui aboutit à une augmentation de la glycémie et à du diabète.

Pourtant, ces dernières années, l’idée que les migraines puissent, chez certaines personnes, être dues à des particularités métaboliques spécifiques, par exemple à des variations glycémiques rapides, a suscité un intérêt croissant. Dans une étude publiée plus tôt cette année, des chercheurs se sont par exemple intéressés à 247 personnes souffrant de migraines chroniques, un caractère défini par la survenue de quinze céphalées au moins par mois. Leurs résultats montrent que les participants souffrant de migraines chroniques présentaient une variabilité glycémique plus importante. Cela signifie que leur glycémie variait plus souvent, et en plus grande quantité, que les personnes sans migraines.

On prend également de plus en plus conscience qu’il existe des différences entre le métabolisme du corps et celui du cerveau. Des études ont mis en évidence la présence d’anomalies métaboliques dans le cerveau durant des épisodes migraineux, notamment une augmentation des besoins en glucose.

Le cerveau est particulièrement vulnérable aux fluctuations de la glycémie, car il dispose d’une source d’énergie bien plus restreinte.

« Le cerveau est particulièrement exigeant sur le plan métabolique par rapport à n’importe quel autre organe », explique Aaron Struck, neurologue à l’Université Washington de Saint-Louis, dans le Missouri. « L’essentiel de l’organisme peut utiliser des graisses, il peut utiliser des protéines et il peut utiliser du glucose [pour avoir de l’énergie], mais le cerveau est assez unique en ceci qu’il n’utilise vraiment que du glucose. »

La gestion de son alimentation a toujours fait partie du traitement des migraines, qu’il s’agisse de réduire la consommation de certains aliments, de faire en sorte de ne pas sauter de repas ou de boire un Coca si la glycémie est trop basse. Le régime cétogène a quant à lui longtemps été considéré comme une solution de dernier recours pour les personnes atteintes de migraines.

Quand on prive l’organisme de glucose, le corps se met à décomposer les graisses en substances appelées cétones dont il peut faire son carburant.

« Quand vous produisez des cétones, vous développez cette source d’énergie supplémentaire pour le cerveau », explique Aaron Struck, qui ajoute que cela est susceptible de stabiliser les apports énergétiques du cerveau. Un régime cétogène améliore également la sensibilité à l’insuline, ce qui peut contribuer à la stabilisation de la glycémie.

Mais les cliniciens sont très réticents à recommander le régime cétogène compte tenu de ce qu’il exige de l’organisme durant les premières semaines et compte tenu des risques potentiels qu’il comporte. « Vous faites délibérément chuter votre glycémie », indique Natalie Mead. Les personnes suivant des régimes cétogènes ont tendance à avoir un taux de cholestérol sanguin élevé, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la santé cardiaque.

Les résultats sont par ailleurs inégaux. Les scientifiques ont toujours eu du mal à prédire à qui cela bénéficierait et à qui cela ne bénéficierait pas. « Les migraines ne sont pas une maladie unifiée », rappelle Hsiang-kuo Yuan, neurologue du Centre Thomas-Jefferson contre les céphalées, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Pour cette raison, les spécialistes recommandent fortement d’essayer d’abord d’autres traitements médicamenteux (dont les options se sont élargies ces dernières années) et de n’avoir recours à un régime cétogène si l’on souffre de migraines chroniques que sous la supervision d’un professionnel de santé.

Mais cette incertitude pourrait changer. Des scientifiques sont actuellement en train de tenter d’identifier quels patients migraineux seraient les plus susceptibles de bénéficier au mieux d’un régime cétogène. Dans l’étude publiée plus tôt cette année, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les personnes souffrant de migraines chroniques pouvaient être réparties en trois groupes distincts selon leur profil métabolique. Dans le cadre de travaux complémentaires, ils cherchent désormais à savoir quels groupes réagissent bien à ce régime.

« Nous pouvons personnaliser leur prise en charge de manière vraiment utile », affirme Kyle Bills, chercheur à la Faculté d’ostéopathie Noorda de Provo, dans l’Utah, et co-auteur de l’étude.

D’après ses observations, les patients qui répondent généralement bien au régime cétogène présentent des réactions à l’insuline et des variations glycémiques caractéristiques à la fois du prédiabète et de l’hypoglycémie, comme c’est le cas pour Natalie Mead. « À jeun, ils se rapprochent de ce que l’on considère traditionnellement comme du prédiabète », indique Kyle Bills, qui entend par là que leur glycémie est relativement élevée. « Après avoir mangé ou, dans le cas présent, après avoir ingéré du glucose, ils sont le contraire d’un prédiabétique. Ils sont hypoglycémiques. »

Natalie Mead a passé ses trois premières semaines de régime cétogène dans un état de mal-être profond qui ne semblait pas beaucoup différer d’une vie rythmée par les migraines chroniques. Puis un jour, elle s’est levée tôt, est sortie du lit et a suivi sa routine matinale.

Après être sortie de chez elle, elle s’est rendu compte d’une chose.

La douleur était partie.

« Je me souviens avoir ôté ma casquette et mes lunettes de soleil et m’être dit : “Tout va bien. Je n’ai pas l’impression d’en avoir besoin.”, raconte-t-elle. Après six années à les porter partout, j’étais tout simplement en larmes. »

Quelques heures se sont écoulées durant lesquelles Natalie Mead s’attendait à ce que la douleur revienne. Elle a passé l’après-midi assise au soleil, profitant de ce répit, se demandant quand il cesserait.

« Toute personne souffrant de migraines développe cette peur qui consiste à se dire : “Oh, c’est temporaire.” », remarque-t-elle. Et, effectivement, trois mois plus tard, quand elle a commencé à délaisser le régime, certains maux de tête sont revenus petit à petit. Heureusement, cette fois-ci, les médicaments ont suffi à faire disparaître la migraine, et pas uniquement à en diminuer l’intensité.

À en croire l’expérience de Kyle Bills, les patients souffrant de migraines chroniques peuvent généralement délaisser progressivement un régime cétogène au bout de trois mois tout en conservant bon nombre de ses bienfaits, chose qui, soupçonne-t-il, pourrait être due au fait d’avoir des réactions glycémiques plus stables. Ceci étant dit, cela ne fonctionne pas pour tous les patients.

Pour cette raison, lui et d’autres spécialistes s’attachent tout particulièrement à découvrir une solution plus efficace et plus exhaustive pour leurs patients, une solution qui ne repose pas sur un régime restrictif.

« Nous nous éloignons de la culture du blâme pour ce qui est des migraines », une culture où nous faisions porter aux patients le chapeau des migraines qu’ils subissaient parce qu’ils avaient mangé du chocolat ou sauté un repas, se félicite Alexandra Sinclair, neurologue à l’Université de Birmingham, au Royaume-Uni. « Ce que nous cherchons à faire est de véritablement traiter les circuits sous-jacents des migraines plutôt que de culpabiliser les gens quant à leur maladie. »

Plus d’un an après avoir repris une alimentation normale, Natalie Mead demeure largement épargnée par les migraines. Elle a tout de même quelques maux de tête chaque mois, mais contrairement aux précédents, ceux-ci réagissent bien aux médicaments.

Après plusieurs années à s’entendre conseiller de ne pas fonder une famille à cause de la sévérité de ses migraines, Natalie Mead est tombée enceinte cette année. Son accouchement est prévu en décembre.

« Pour moi, c’est la conclusion la plus inattendue à cette histoire », confie-t-elle.