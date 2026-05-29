À la recherche des super-pouvoirs du microbiote : le caca passé au crible

Mais l'équipe venue en octobre de l'université de Kiel, en Allemagne, et de l'Universiti Malaya, en Malaisie, cherche des informations sur un tout autre type d'écosystème: la vaste communauté d'organismes invisibles vivant sur la peau et dans le tube digestif des Bajau. Les chercheurs sont en quête de volontaires, mais, comme un interprète l'explique aux quelque 20 villageois réunis sur la terrasse ce matin-là, cette offre s'accompagne d'une demande insolite: ils sont venus collecter des selles, et ils en prendront autant que chaque volontaire peut en fournir. Des bols en plastique vont d'ailleurs leur être distribués.

La requête déclenche rires et plaisanteries qui masquent à peine les enjeux de la mission. Les scientifiques cherchent à étudier les milliers de milliards d'organismes invisibles qui vivent en nous - ce monde microscopique connu sous le nom de microbiome. Et les découvertes de ces dernières années sont alarmantes. Le monde industrialisé a profondément transformé le microbiome humain, le rendant bien moins diversifié que celui des individus aux modes de vie plus traditionnels, comme les Bajau. Or ces modes de vie, qui se raréfient à mesure que la mondialisation progresse, sont aussi en danger.

Cette découverte, conjuguée à un nombre croissant d'études suggérant que les modifications de la composition du microbiome intestinal s'accompagnent de nombreuses maladies chroniques, suscite des inquiétudes, d'autant que les endroits isolés pourraient ne pas le rester éternellement.

La question est de savoir si les maladies dont la prévalence explose actuellement - obésité, diabète, maladies du foie, certains cancers, voire des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques et Parkinson - sont en partie dues à des carences en microbes que nous pourrions combler», explique Rob Knight, microbiologiste spécialisé en bio-informatique et pionnier du microbiome, qui dirige le Center for Microbiome Innovation de l'université de Californie à San Diego.

Ce dernier point - combler ces carences est capital. Si des populations isolées à travers le monde possèdent des microbiomes plus robustes, plus sains et plus diversifiés, pourraient-elles nous aider à guérir des maladies? Collecter puis utiliser leurs microbes serait-il efficace? Et quelles questions éthiques soulève le fait de prélever les selles de quelqu'un, même avec les meilleures intentions?

Le Global Microbiome Conservancy (GMbC) s'est donné pour mission de répondre à ces questions. Ce consortium international de scientifiques constitue une biobanque d'échantillons fécaux issus des populations les plus isolées de la planète, ainsi qu'une bibliothèque de dizaines de milliers de souches bactériennes individuelles prélevées depuis près d'une décennie auprès de populations non industrialisées d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Asie - des tribus tanzaniennes aux Inuits du cercle arctique. L'objectif étant de mieux comprendre l'impact de l'industrialisation, des régimes alimentaires transformés et de l'usage des antibiotiques sur la santé humaine.