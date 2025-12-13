Grippe : les experts prévoient une saison record

Chaque année en Amérique du Nord et en Europe, la saison de la grippe amorce son pic de contamination à l'approche des fêtes. Cette année, les médecins et les chercheurs se montrent particulièrement inquiets.

« Nous allons vivre une saison grippale majeure cette année et nous craignons fortement qu'elle ne soit encore plus grave qu'à l'accoutumée », déclare Richard Martinello, spécialiste des maladies infectieuses et directeur médical de la Yale School of Medicine.

Pourquoi ? La version du virus qui circule à travers le monde a subi des mutations génétiques majeures qui facilitent l'infection et favorisent donc la propagation au sein de la population. Cela signifie que « nos anticorps ne détecteront pas aussi bien le virus », explique Danuta Skowronski, médecin-épidémiologiste et chercheuse spécialiste de la grippe au British Columbia Centre for Disease Control, qui a été la première à attirer l'attention sur ces mutations dans le Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada au mois d'octobre. Pire encore, ces mutations génétiques sont apparues trop tard pour être prises en compte dans les vaccins saisonniers contre la grippe.

Aux États-Unis comme en France, les taux de syndrome grippal sont déjà à la hausse. En date de la dernière semaine de novembre, les infections respiratoires aiguës représentaient environ 14 % des actes médicaux SOS Médecins, soit une augmentation de plus de 2 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente. Étant donné le caractère hautement contagieux de ces virus, une fois que les taux commencent à augmenter, ils peuvent rapidement atteindre un pic.

Si le vaccin de cette année n'offre pas une protection parfaite contre la souche dominante, les spécialistes rappellent qu'il est tout de même important de se faire vacciner, tout en prenant les mesures adéquates pour combattre l'avalanche de grippe qui arrive probablement dans notre direction.

L'ÉMERGENCE D'UN VARIANT INQUIÉTANT

Les premières inquiétudes vis-à-vis des nouvelles mutations sont apparues cet été, pendant que l'hémisphère Sud traversait l'hiver et donc sa saison grippale. L'Australie a ainsi enregistré un nombre record de cas, alors que le Brésil affichait une augmentation de 127 % des formes graves de la grippe.

Les virus de la grippe ont tendance à muter plus que les autres virus, car leurs gènes sont regroupés en segments au lieu d'une seule longue chaîne. Chaque segment peut facilement échanger des gènes avec d'autres virus pour s'offrir des atouts supplémentaires. Cette année, trois altérations touchant des sites pivots et trois autres mutations rendent le virus moins visible pour notre système immunitaire, ce qui lui permet de s'infiltrer plus facilement dans nos cellules pour nous rendre malades.

Baptisée sous-clade K, cette version du virus s'apprête à faire le tour du monde. « Il existe un effet ping-pong entre les saisons grippales des hémisphères Nord et Sud », illustre Marcus Pereira, infectiologue spécialiste des patients immunodéprimés au sein du Columbia University Irving Medical Center de New York. « Quel que soit le virus, il finit toujours par trouver un chemin jusqu'à nous, et vice-versa. »

L'efficacité infectieuse de cette version du virus est telle qu'elle a déjà causé une flambée sans précédent au Royaume-Uni, plusieurs mois avant la période habituelle.

Le sous-clade K devrait être majoritaire aux États-Unis, au Canada et en France pendant les fêtes, une période propice à la propagation de la grippe en raison des nombreux voyages et autres réunions familiales.

UN VACCIN IMPARFAIT, MAIS D'AUTANT PLUS IMPORTANT

Comme d'habitude, les composants du vaccin ont été déterminés l'année dernière par l'Organisation mondiale de la santé pour un déploiement en septembre en France. Le processus nécessite donc d'émettre des hypothèses quant aux variants qui circuleront plusieurs mois plus tard, notamment en ce qui concerne le virus de la grippe A qui a subi les mutations génétiques préoccupantes et qui était déjà connu pour ses mutations rapides.

Cette année, ces hypothèses ont significativement raté leurs cibles. Par convention, un score de trois dans l'évaluation de la « distance antigénique » est considéré comme une absence de concordance; le score du sous-clade K serait supérieur à cinq, d'après l'article publié dans la revue canadienne.

Si cela peut paraître contre-intuitif, les experts indiquent toutefois qu'il est encore plus important de se faire vacciner cette année, car le virus plus contagieux infectera une plus grande partie de la population, ce qui augmentera le nombre de personnes gravement malades. Même les vaccins moins efficaces évitent à des milliers de personnes une visite chez le médecin ou à l'hôpital en réduisant la gravité de la maladie. Les vaccins ciblent également la souche de type B, moins malléable, qui provoque parfois un pic en fin de saison.

Dans l'hémisphère Sud, le taux d'hospitalisation chez les personnes vaccinées était divisé par deux par rapport au reste de la population, selon une analyse menée par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Rien ne permet actuellement de dire si l'Europe ou l'Amérique du Nord connaîtront une situation similaire. Pour cela, il faudra attendre la mi-janvier, lorsque le niveau d'exposition aura augmenté et que le vaccin aura été administré à ceux qui le souhaitent, comme nous l'explique Skowronski.

À ce stade, seuls 36 % des enfants aux États-Unis ont été vaccinés, soit une diminution de 23 % par rapport à la saison 2019/2020 pour la même période. Chez les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, un groupe particulièrement vulnérable aux hospitalisations et au décès en cas de grippe, la couverture vaccinale atteint seulement 13 %.

Parmi les autres mesures essentielles visant à endiguer la propagation de la grippe figure notamment le fait de rester chez soi en présence de symptômes respiratoires, même si vous êtes convaincus qu'il s'agit d'un simple rhume. Au plus fort de la saison grippale, « il n'est pas rare d'observer un taux de positivité pour la grippe allant jusqu'à 50 % chez les personnes présentant des symptômes limités au nez qui coule, à la gorge irritée avec éventuellement une toux sèche », déclare Martinello, en soulignant que les personnes auxquelles nous transmettons le virus risquent quant à elle de développer une forme plus grave de la maladie. Si vous devez obligatoirement voir d'autres personnes, portez un masque bien ajusté et éternuez dans votre coude, pas dans vos mains.

Par chance, les mutations ne diminuent pas l'efficacité des antiviraux distribués sur ordonnance, contactez donc votre médecin dès que vous vous sentez malade, dans les 12 heures pour un résultat optimal et idéalement dans les 48 heures pour maximiser l'efficacité, indique Skowronski.

Les individus à haut risque d'hospitalisation et de décès devront faire preuve d'une grande prudence au cours de cette saison, notamment ceux dont le système immunitaire est affaibli en raison d'une maladie ou de médicaments, les femmes enceintes, les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus et les jeunes enfants.