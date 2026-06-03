À partir de quand un aliment est-il considéré comme ultra-transformé ?

En France, près de 70 % de l'offre alimentaire industrielle emballée vendue en grande surface relève de l'ultra-transformation, d'après une étude à laquelle Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive et durable à l'INRAE de Clermont-Ferrand, a participé. Ces aliments sont associés à de nombreux effets négatifs sur la santé, dont un risque accru d'obésité, de diabète de type 2 et de plusieurs maladies chroniques. Mais la frontière qui sépare un aliment transformé d'un aliment ultra-transformé tient à des procédés et à des ingrédients que l'emballage seul laisse rarement deviner.

Tous les aliments ultra-transformés ne répondent pas uniquement à une logique industrielle. Certains, comme les produits sans gluten, sans lactose ou sans protéines animales, peuvent répondre à des impératifs de santé ou à des choix éthiques. Toutefois, leur degré de transformation peut altérer leur qualité nutritionnelle, et ils ne sont pas nécessairement meilleurs pour la santé.

Ingénieur agroalimentaire de formation, Anthony Fardet mène depuis vingt-huit ans des recherches à l'interface entre l'alimentation et la santé, avec un intérêt particulier pour la façon dont la transformation des aliments modifie leurs apports pour la santé. Il faisait d'ailleurs partie des premiers à avoir fait connaître en France la classification NOVA, conçue au début des années 2010 par des chercheurs brésiliens de l'université de São Paulo. Alors que l'on jugeait jusque-là un aliment à sa composition nutritionnelle, à sa teneur en gras, en sucres ou en protéines, cette grille permet un classement selon le degré de transformation.

QUATRE GROUPES, DU BRUT À L'ULTRA-TRANSFORMÉ

La classification distingue quatre groupes selon le nombre et la nature des traitements subis. Le premier réunit les aliments bruts et les aliments peu transformés. « Quand vous cueillez un fruit et que vous le mangez, c'est brut » explique le chercheur, « peu transformé, ça veut dire que ce sont des aliments qui ont pu subir un pelage, un broyage, une pasteurisation pour le lait, mais on n'ajoute rien. » Le traitement reste mécanique, thermique ou lié à la fermentation, sans aucun ingrédient extérieur.

Le deuxième groupe rassemble les ingrédients culinaires comme le sel, le sucre ou l'huile, que l'on extrait des aliments bruts pour cuisiner, sans jamais les consommer seuls.

En les combinant aux aliments du premier groupe, on obtient le troisième groupe, celui des aliments transformés, tels que le pain, le fromage ou une conserve de légumes. La transformation sert surtout à conserver l'aliment ou à en relever le goût.

Le quatrième groupe est celui des aliments ultra-transformés. Ces produits cherchent souvent à imiter les aliments transformés « mais avec des listes d'ingrédients deux à trois fois plus longues », relève Anthony Fardet. Un seul critère suffit toutefois à les démarquer. « On définit un aliment ultra-transformé comme un aliment qui contient ce qu'on appelle un marqueur d'ultra-transformation », explique-t-il. Un seul suffit à faire basculer le produit dans la catégorie, même lorsqu'il repose presque entièrement sur des aliments bruts. Un aliment peut être ultra-transformé même s'il est composé de peu d’ingrédients.

Le chercheur et ses collègues ont défini ces marqueurs, qu'ils désignent par l'acronyme MUT, dans le cadre de la grille SIGA, dérivée de la grille NOVA, qui comprend elle aussi quatre catégories.

La première rassemble les additifs cosmétiques, et le chercheur écarte d'emblée une confusion fréquente, qui consiste à voir un marqueur dans tout additif. « Les conservateurs, ce ne sont pas des MUT », précise-t-il. Sur les 330 additifs autorisés au niveau européen, il distingue trois fonctions : nutritionnelle, de conservation et cosmétique, et seule la dernière relève de l'ultra-transformation. Les additifs cosmétiques regroupent les colorants, les modificateurs de goût et les texturants, des procédés qui ne visent pas à nourrir, mais à rendre le produit plus attractif.